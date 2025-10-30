GASTRONOMIA
Tapapiés 2025: Estas son las tapas ganadoras y en qué restaurantes se encuentran
No hay nada más típico en España que ir a un bar, tomar tu bebida y acompañarla con una tapa para picar. Cada año, Lavapiés celebra Tapapiés, un viaje gastronómico y cultural lleno de sabores que traspasan fronteras, destacando las tapas premiadas en la edición 2025.
Para disfrutar plenamente de este evento gastronómico en el barrio de Lavapiés, es importante conocer el mapa con todos los bares y restaurantes participantes, de manera que durante las dos semanas que dura Tapapiés no se nos escape casi ninguna tapa por probar.
Tras la fin de Tapapiés 2025, se han anunciado las tapas galardonadas por el jurado, quienes valoraron aspectos como presentación, elaboración, dificultad, entre otros. Casi cien restaurantes participaron en esta edición, lo que convierte la competencia en un reto difícil de superar.
La tapa ganadora ha sido “Éclair de Sol”, de la pastelería francesa Santana Choux, representando a Francia y su legado gastronómico. Se trata de un éclair salado de mascarpone con tomates secos y pesto, reinventado con sabor vegetal y mediterráneo: ligero, fresco y elegante. Santana Choux se ubica en el Mercado de San Antón (C/ Santa Isabel, 5), primera planta. Con una puntuación de 8,94, ha recibido el Primer Premio El Águila Dorado, valorado en 2.000 euros.
El segundo premio ha sido para el restaurante canario El Perenquén, en el Mercado de San Fernando, con su innovadora "NY Roll Burger", que fusiona sabores de las Islas con el estilo norteamericano. Combina pan tipo croissant con carne, bacon, cebolla caramelizada, queso canario y fondant de pistacho, creando una explosión de sabores que evoca la gastronomía canaria. Esta propuesta obtuvo 8,72 puntos y un premio de 1.500 euros.
El tercer premio recayó en Darkuba Bar, con su “Super Kibbe”, una receta libanesa con toque egipcio que mezcla ternera picada, bulgur, cebolla y especias en un buñuelo. Se encuentra en Calle Buenavista 46 y fue la tapa mejor valorada por el público, con 4,85 sobre 5, todo un logro.
Como siempre, Tapapiés deja un excelente sabor de boca, combinando culturas en un entorno único donde se mezclan aromas de cocinas del mundo, risas y amigos por las encantadoras calles de Lavapiés.
