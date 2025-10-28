Los mejores planes para celebrar Halloween 2025 en Madrid

El día más terrorífico del año ya está aquí y sabemos que los planes para celebrar Halloween se alargan durante varias semanas, por eso en Viajetic hemos querido hacer una recopilación de los mejores de este año en Madrid.

Restaurantes y gastronomía

Foster's Horror Restaurant

Foster's Hollywood ha preparado emocionantes animaciones que transformarán sus restaurantes en auténticos escenarios temáticos llenos de diversión y espectáculo, ideales para degustar la mejor comida americana y disfrutar de productos exclusivos como la edición limitada Skeleton Burguer. Un despliegue de Halloween lleno de sorpresas para todos los públicos.

Además, el próximo 28 de octubre en el restaurante Foster's Hollywood de Gran Vía, se celebrará "Foster’s Horror Restaurant", una acción especial cargada de misterio y sabor, pensada para quienes siempre buscan vivir este día tan señalado de una forma diferente.

Una experiencia con plazas limitadas que combina el placer de devorar la exclusiva Skeleton Burger al mismo tiempo que los participantes se sumergirán en un juego de rol inmersivo. Y es que durante la velada los asistentes se adentrarán en una historia interactiva donde cada decisión cuenta y cada personaje puede cambiar el rumbo de esta aventura llena de misterio, suspense y diversión. Para formar parte de la actividad, los más intrépidos solo tendrán que participar en el sorteo que la marca realizará a través de sus redes sociales.

Y para todos aquellos que no puedan asistir a la experiencia, Foster’s Hollywood ofrece la posibilidad de disfrutar de la Skeleton Burger en cualquiera de sus restaurantes entre el 24 hasta el 31 de octubre.

Quintoelemento

En quintoelemento, la noche de Halloween no se grita, se saborea. Este 31 de octubre, el restaurante madrileño, se transforma por una noche en un universo escalofriante repleto de sabores, buena coctelería y ritmo. Menú especial, actuaciones y una atmósfera para gritar... de gusto.

El equipo de cocina, liderado por Juan Suárez de Lezo, ha diseñado para la ocasión un menú especial de Halloween que se mueve entre lo delicado y lo inesperado, una sucesión de sabores que homenajean la estación otoñal y que se inspira en el recetario más tradicional con guiños viajeros. Una propuesta que invita a disfrutar sin prisas y a dejarse llevar por la atmósfera envolvente del restaurante, donde la gastronomía convive con la música, el arte visual y las actuaciones tematizadas para la ocasión.

Quintoelemento, platos de Halloween | Quintoelemento

El menú arranca con un crujiente de tapioca con tartar de atún para abrir boca. Le sigue una tempura de cigalitas, perfecta para los amantes de lo crujiente y lo delicado. La crema de calabaza y jengibre pone el toque otoñal (un abrazo templado entre lo dulce y lo picante) antes de pasar al plato fuerte: un solomillo con reducción de Oporto, intenso, jugoso y con esa elegancia que pide un brindis. El final, como toda buena historia, llega con una nota dulce, una carrot cake que es pura adicción, para terminar la noche con una sonrisa.

El menú, disponible por 60 € (bebidas aparte), se servirá tanto al mediodía como por la noche del viernes 31 y estará acompañado por actuaciones tematizadas que transformarán el espacio en una escena de película a partir del atardecer. Música, luces y guiños terroríficos se mezclarán con el ambiente envolvente que ya es seña de identidad de quintoelemento.

TGI Fridays

¿Sed de sangre? Pronto podrás saciarla en TGI Fridays, que presenta su nueva experiencia temática "Vampiros por el mundo". Una propuesta divertida y atrevida que invita a celebrar Halloween disfrutando de cócteles con un irresistible toque vampírico.

Desde el pasado 10 de octubre y hasta la noche de Halloween, los amantes de esta celebración podrán descubrir dos cócteles edición limitada que no pasarán desapercibidos.

Sangre Fresca: un Margarita de fresa clásico de Fridays que evoca el color de la sangre, presentado de manera sorprendente en una falsa bolsa de donación, haciendo que cada sorbo sea toda una experiencia. La combinación de tequila Cazadores Añejo, Triple Seco, fresh sour y puré de fresas ofrece un sabor intenso, dulce y refrescante que conquista desde el primer momento.

un Margarita de fresa clásico de Fridays que evoca el color de la sangre, presentado de manera sorprendente en una falsa bolsa de donación, haciendo que cada sorbo sea toda una experiencia. La combinación de tequila Cazadores Añejo, Triple Seco, fresh sour y puré de fresas ofrece un sabor intenso, dulce y refrescante que conquista desde el primer momento. DrunCula: un cóctel oscuro y seductor que mezcla vodka Eristoff, Coca-Cola, puré de fresas y granadina, con el borde del vaso pintado con sirope de fresa simulando sangre y decorado con una dentadura de vampiro. Cada detalle convierte este trago en una experiencia divertida, visual y completamente inmersiva en el espíritu de Halloween.

Planes en Madrid

Parque Warner

Parque Warner ha preparado una programación especial llena de experiencias de terror y espectáculos que pondrán a prueba a los más atrevidos. Hasta el 3 de noviembre en Parque Warner, fantasmas, zombies, brujas y monstruos invadirán las calles para convertir la ciudad en el epicentro de la diversión más terrorífica del año.

Parque Warner de Madrid en Halloween | Parque Warner

Más de 1.000 calabazas, 6.000 plantas de maíz y un gran despliegue de animaciones, artistas y decoración, toman las calles de Parque Warner para ofrecer una experiencia única este Halloween. Más allá de sus nuevos espectáculos y shows, Parque Warner ofrece la experiencia nocturna, con las Halloween Scary Nights, la última es la del 31 de octubre. Para las tres primeras fechas, el parque estará abierto hasta las 3 de la madrugada y, en la última fecha, el terror durará hasta las 4 de la madrugada.

Este año, como novedad, Parque Warner contará con una nueva zona de terror en las calles del parque: "Cronohorror". Será la más grande de la historia del parque hasta la fecha, con más de 50 personajes.

Parque de Atracciones de Madrid

El Parque de Atracciones de Madrid también se transforma en un escenario de emoción y terror para toda la familia. Además, contará con pasajes del terror como "Asylum", "El templo de Shanarkai", "El Viejo Caserón" y "Nosferatu", auténticos recorridos de miedo donde cada instante multiplica la tensión. Además, The Walking Dead Experience, único pasaje de pago, también tendrá sus puertas abiertas.

El Parque de Atracciones de Madrid en Halloween | Parque de Atracciones de Madrid

Además de la ambientación temática en cada rincón, el parque contará con una programación de espectáculos con propuestas para todos los públicos que pondrán los nervios de los visitantes a prueba. Destacan shows como el mundo apocalíptico recreado en "Scream Show" y la fiesta para toda la familia con personajes Nickelodeon favoritos como Bob Esponja, Patricio, Dora La Exploradora, Chase, Marshall o Skye en "Nickelodeon Halloween Party" en el Gran Teatro Auditorio.

Sin olvidar la Scare Zone Área 51, una zona inmersiva de ciencia ficción que transporta a los visitantes a los misterios más oscuros. Para terminar el día, una salida zombie invadirá las calles del parque, aportando el broche perfecto para una jornada de miedo.

El tren de la bruja de OUIGO

"El Tren de la Bruja" siempre ha sido una clásica atracción de feria: sustos suaves, decorados de cartón y carcajadas nerviosas que forman parte de la memoria de la infancia. Sin embargo, a pesar de su nombre, nunca se había hecho en un tren de verdad. Hasta ahora. OUIGO reinventa esta experiencia icónica y la transforma en un viaje de miedo donde diversión, misterio y sorpresa se viven a toda velocidad.

OUIGO transformará el próximo 29 de octubre la clásica fantasía en una experiencia única con "El verdadero Tren de la Bruja", el primer tren de la bruja de España a 300 km/h. Dos trayectos inmersivos, que recorrerán Madrid - Valencia a las 17:15h y Valencia – Madrid a las 20:27h, convirtiendo cada kilómetro en un susto inesperado para todos los viajeros. Luces que se apagan, niebla que invade los pasillos y criaturas que aparecen de la nada harán que nada sea lo que parece. Una experiencia intensa y escalofriante, solo apta para mayores de edad, donde el suspense y la emoción se vivirán al máximo en cada curva del viaje.

La Sala Comedia by Domino's

La Sala Comedia by Domino's, el ciclo de shows impulsado por El Terrat (The Mediapro Studio) en La Sala del Movistar Arena, se prepara para celebrar, el próximo jueves 30 de octubre, su propio show especial Halloween con un espectáculo que mezcla humor, misterio y mucha absurdez.

Todo un tribunal paranormal donde la comedia será la única ley. Y es que, en este especial Halloween, la cómica Seré Skuld se transformará en una "abogada absurda" para defender algunos de los objetos y lugares malditos más célebres: desde la muñeca Annabelle hasta los pasillos del Museo Reina Sofía. Entre luces tenues y una atmósfera inquietante, esta propuesta reafirma el espíritu de La Sala Comedia: ponerle humor a los miedos y los problemas del día a día. Un plan imperdible para aquellos que disfruta de la noche más escalofriante del año, pero que no quieren renunciar a las mejores risas.

Entradas disponibles a través de la web oficial, movistararena.es o de la mano del partner exclusivo BAILA.FM

Altar de Muertos de la Fundación Casa de México

Desde el pasado 4 de octubre ya se puede visitar el Altar de Muertos 2025 de la Fundación Casa de México en Madrid. Este año está inspirado en el recuerdo de la época de oro y sus cabarets y el diseño es de Guillermo González.

Altar de Muertos de la Fundación Casa de México | Fundación Casa de México

El público podrá visitar el altar de muertos en visitas guiadas grupales, para adquirir las entradas es necesario estar suscrito a la newsletter de la fundación. Los recorridos guiados tienen una duración aproximada de 25 minutos en donde se camina por las tres plantas de la casa y se ven todos los elementos decorativos además del altar principal.