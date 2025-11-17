El mapa con la nueva ruta de las Meninas de Madrid y dónde están: Gloria Estefan, Los del Río y Paula Echevarría ya tienen sus figuras

Madrid se convierte de nuevo en un museo al aire libre con la llegada de Meninas Madrid Gallery 2025, la exposición urbana que, del 15 de noviembre al 15 de diciembre, llenará la ciudad de 34 esculturas reinterpretadas por artistas, personalidades y entidades.

La octava edición de esta cita impulsada por Antonio Azzato, con el apoyo del programa Todo está en Madrid y Acotex, rinde homenaje a la creatividad, la inclusión y la accesibilidad. En esta edición participan figuras reconocidas como Gloria Estefan, Los del Río, Paula Echevarría, Erika de la Vega o los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders.

Por primera vez, la muestra incluye una menina en braille, una obra pionera que permite disfrutar del arte mediante el tacto y que refuerza el compromiso del proyecto con la diversidad.

A continuación, te contamos todas las ubicaciones de las meninas para realizar la ruta completa por los distritos de Salamanca, Centro, Moncloa, Chamberí y Barajas.

Dónde están ubicadas las nuevas Meninas

Distrito de Salamanca

Calle de Serrano 36 con Goya — Nuga

Plaza de Colón (frente a Centro Cultural) — Braille

Plaza de Colón (frente a Centro Cultural) — Los del Río

Plaza de Colón (frente a Centro Cultural) — SAMUR

Plaza de Colón (frente a Centro Cultural) — Gloria Estefan

Goya con Serrano 34 (frente a Loewe) — Gold Mirror

Calle Serrano (frente a Prada) — Susana de Villa

Calle Serrano 17 con Goya — NFL

Calle Serrano con Hermosilla — Alexa

Serrano 52 (entrada El Corte Inglés) — HOSPITEN

C/ Goya 2 con Jardines del Descubrimiento — República Dominicana

Calle Ortega y Gasset con Lagasca (frente a Chanel) — Erika de la Vega

Calle Serrano 94 (esquina con Juan Bravo, frente a Fulham) — Paula Echevarría

Calle Jorge Juan 18 con Lagasca — Azzato Violet Mirror

Calle Ortega y Gasset con Claudio Coello — ANDE

Calle Serrano 24 esquina con Jorge Juan — Alfaro

Calle Serrano con Armada Española (junto a Plaza de Colón) — Volvo

Calle Ortega y Gasset 29 (frente a Cristina Oria) — Edificio Beatriz

Paseo de Recoletos 1 (altura de calle Prim) — Javi y Mar

Paseo de Recoletos (altura de calle Villanueva) — Acotex

Paseo de Recoletos con Armada Española — SEDISA

Calle Serrano 35 — Miami Dolphins

Calle Serrano 63 — Washington Commanders (NFL)

Calle Serrano 86 — Comercio de Proximidad

Calle Ayala 42 con Velázquez — Mausha Marsá

Calle Serrano 23 con Hermosilla — COFM

Distrito Centro

Plaza de Callao — PLUSULTRA

Plaza de Callao — World Football Summit

Gran Vía 18 (frente a tienda WOW) — Ticketmaster

Plaza de España 3 con Leganitos (frente al Hotel Riu) — Azzato Silver Mirror

Distrito Moncloa

Calle Ferraz 1 (frente al Templo de Debod) — Autism Friendly

Distrito Chamberí

Plaza de Chamberí (Calle Santa Engracia 43) — Eduardo Valenciano

Distrito Barajas