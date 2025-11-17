TE LO CONTAMOS
El mapa con la nueva ruta de las Meninas de Madrid y dónde están: Gloria Estefan, Los del Río y Paula Echevarría ya tienen sus figuras
Meninas Madrid Gallery 2025 ya ha instalado las nuevas figuras y a continuación te mostramos el mapa y dónde se encuentran. ¡Puedes ver esculturas de Gloria Estefan, Los del Río, Paula Echevarría, Erika de la Vega o los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders!
Madrid se convierte de nuevo en un museo al aire libre con la llegada de Meninas Madrid Gallery 2025, la exposición urbana que, del 15 de noviembre al 15 de diciembre, llenará la ciudad de 34 esculturas reinterpretadas por artistas, personalidades y entidades.
La octava edición de esta cita impulsada por Antonio Azzato, con el apoyo del programa Todo está en Madrid y Acotex, rinde homenaje a la creatividad, la inclusión y la accesibilidad. En esta edición participan figuras reconocidas como Gloria Estefan, Los del Río, Paula Echevarría, Erika de la Vega o los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders.
Por primera vez, la muestra incluye una menina en braille, una obra pionera que permite disfrutar del arte mediante el tacto y que refuerza el compromiso del proyecto con la diversidad.
A continuación, te contamos todas las ubicaciones de las meninas para realizar la ruta completa por los distritos de Salamanca, Centro, Moncloa, Chamberí y Barajas.
Dónde están ubicadas las nuevas Meninas
Distrito de Salamanca
- Calle de Serrano 36 con Goya — Nuga
- Plaza de Colón (frente a Centro Cultural) — Braille
- Plaza de Colón (frente a Centro Cultural) — Los del Río
- Plaza de Colón (frente a Centro Cultural) — SAMUR
- Plaza de Colón (frente a Centro Cultural) — Gloria Estefan
- Goya con Serrano 34 (frente a Loewe) — Gold Mirror
- Calle Serrano (frente a Prada) — Susana de Villa
- Calle Serrano 17 con Goya — NFL
- Calle Serrano con Hermosilla — Alexa
- Serrano 52 (entrada El Corte Inglés) — HOSPITEN
- C/ Goya 2 con Jardines del Descubrimiento — República Dominicana
- Calle Ortega y Gasset con Lagasca (frente a Chanel) — Erika de la Vega
- Calle Serrano 94 (esquina con Juan Bravo, frente a Fulham) — Paula Echevarría
- Calle Jorge Juan 18 con Lagasca — Azzato Violet Mirror
- Calle Ortega y Gasset con Claudio Coello — ANDE
- Calle Serrano 24 esquina con Jorge Juan — Alfaro
- Calle Serrano con Armada Española (junto a Plaza de Colón) — Volvo
- Calle Ortega y Gasset 29 (frente a Cristina Oria) — Edificio Beatriz
- Paseo de Recoletos 1 (altura de calle Prim) — Javi y Mar
- Paseo de Recoletos (altura de calle Villanueva) — Acotex
- Paseo de Recoletos con Armada Española — SEDISA
- Calle Serrano 35 — Miami Dolphins
- Calle Serrano 63 — Washington Commanders (NFL)
- Calle Serrano 86 — Comercio de Proximidad
- Calle Ayala 42 con Velázquez — Mausha Marsá
- Calle Serrano 23 con Hermosilla — COFM
Distrito Centro
- Plaza de Callao — PLUSULTRA
- Plaza de Callao — World Football Summit
- Gran Vía 18 (frente a tienda WOW) — Ticketmaster
- Plaza de España 3 con Leganitos (frente al Hotel Riu) — Azzato Silver Mirror
Distrito Moncloa
- Calle Ferraz 1 (frente al Templo de Debod) — Autism Friendly
Distrito Chamberí
- Plaza de Chamberí (Calle Santa Engracia 43) — Eduardo Valenciano
Distrito Barajas
- Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas — AENA
- Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas — Avolta
