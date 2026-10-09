Fiestas del Pilar de Zaragoza 2026: todos los conciertos gratis y de pago que no te puedes perder

Las Fiestas del Pilar llenan Zaragoza de música del 10 al 18 de octubre, con artistas conocidos, festivales, sesiones de DJ y mucha música aragonesa.

Lo más práctico para organizarse es saber qué se puede ver sin pagar y qué requiere entrada.

Conciertos gratis

Los grandes nombres gratuitos están en la plaza del Pilar y en el Festival Food Trucks, en el parque de San Pablo.

Viernes 9

13:00 h: Vermut Party. Festival Food Trucks.

16:00 h: Tardeo con Hugo Valero y JLasierra. Festival Food Trucks.

22:00 h: Encanto del Loco, tributo a El Canto del Loco. Festival Food Trucks.

00:00 h: DJ Eduestb. Festival Food Trucks.

Sábado 10

13:00 h: Carlos Sicilia con Magia Divertida. Festival Food Trucks.

13:00 h: Vermut Party. Festival Food Trucks.

16:00 h: Tardeo con DJ. Festival Food Trucks.

20:50 h: Mar Giménez. Plaza del Pilar.

21:30 h: Antonio Orozco. Plaza del Pilar.

22:00 h: Pura Verbena. Festival Food Trucks.

00:00 h: DJ Eduestb. Festival Food Trucks.

Domingo 11

13:00 h: AMVA. Festival Food Trucks.

16:00 h: Tardeo con DJ. Festival Food Trucks.

17:00 h: D'Aragón. Plaza del Pilar.

19:00 h: Royo del Rabal. Plaza del Pilar.

19:00 h: Serverled. Festival Food Trucks.

20:00 h: Copacabana, tributo indie. Festival Food Trucks.

21:30 h: Dani Fernández. Plaza del Pilar.

22:00 h: Perdidos en los 80, fiesta con DJ. Festival Food Trucks.

Lunes 12 (Día del Pilar)

13:00 h: Vermut Party con Sweet Drinkz. Festival Food Trucks.

16:00 h: Tardeo con DJ. Festival Food Trucks.

17:00 h: Ganadores de los certámenes oficiales de jota aragonesa. Plaza del Pilar.

20:00 h: Rock and Roll Star Band. Festival Food Trucks.

20:30 h: Festival folclórico de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Plaza del Pilar.

22:00 h: Nocturnal, tributo a Amaral. Festival Food Trucks.

Martes 13

10:30 h: Escuelas infantiles de jota: Vientos de Aragón. Plaza del Pilar.

11:00 h: Alma de Aragón. Plaza del Pilar.

11:30 h: Simpatía Aragonesa. Plaza del Pilar.

12:00 h: Danzar. Plaza del Pilar.

12:30 h: La Fiera. Plaza del Pilar.

13:00 h: D'Aragón. Plaza del Pilar.

13:00 h: Vermut Party. Festival Food Trucks.

13:30 h: Danzar, Denominación de Origen. Plaza del Pilar.

14:00 h: Vermut Party con Cristian Knoll. Festival Food Trucks.

16:00 h: Grupo Folklórico El Pilar. Plaza del Pilar.

16:00 h: Tardeo con DJ. Festival Food Trucks.

17:00 h: Templanza Aragonesa. Plaza del Pilar.

18:00 h: L'Ausin. Plaza del Pilar.

20:00 h: Jimmy J. Moore. Festival Food Trucks.

21:00 h: Molkova. Festival Food Trucks.

22:00 h: Eli Fernández y Los Hooligans. Festival Food Trucks.

23:00 h: Kale Borraja. Festival Food Trucks.

Miércoles 14

11:00 h: Festival folclórico de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Plaza del Pilar.

13:00 h: Vermut jotero y ronda con el Grupo Folklórico Zierzo. Festival Food Trucks.

14:00 h: Vermut Party con Álex Curreya. Festival Food Trucks.

16:00 h: Tardeo con DJ. Festival Food Trucks.

20:30 h: Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díez, de Venezuela. Plaza del Pilar.

Jueves 15

13:00 h: Vermut jotero y ronda con el Grupo Folklórico Zierzo. Festival Food Trucks.

14:00 h: Vermut Party con Carlos Boogie. Festival Food Trucks.

16:00 h: Tardeo con DJ. Festival Food Trucks.

17:00 h: Antología Aragonesa. Plaza del Pilar.

18:00 h: Somerondón. Plaza del Pilar.

18:00 h: Tardeo Jaleo by Ambar. Festival Food Trucks.

19:00 h: Nobleza Baturra. Plaza del Pilar.

20:00 h: Pensamiento Único. Festival Food Trucks.

21:30 h: Andrés Campo, Alma Bakala, con invitados como Momo. Plaza del Pilar.

22:00 h: Mecanomanía, tributo a Mecano. Festival Food Trucks.

22:00 h: Armeniam, tributo a System of a Down. Festival Food Trucks.

Viernes 16

13:00 h: Vermut Party con Javi Huéscar. Festival Food Trucks.

16:00 h: Tardeo con DJ. Festival Food Trucks.

17:00 h: Estampa Baturra. Plaza del Pilar.

18:00 h: Blasón Aragonés. Plaza del Pilar.

19:00 h: Zierzo. Plaza del Pilar.

21:30 h: Máxima Independance. Plaza del Pilar.

22:00 h: Tribucohetes, tributo a Fito. Festival Food Trucks.

00:00 h: DJ Malibú con Piña, Rialto y David Mateo. Festival Food Trucks.

Sábado 17

09:30 h: Usanza Aragonesa. Plaza del Pilar.

10:00 h: Nobleza Baturra. Plaza del Pilar.

10:30 h: Estampa Baturra. Plaza del Pilar.

11:00 h: Blasón Aragonés. Plaza del Pilar.

11:30 h: Baluarte Aragonés. Plaza del Pilar.

12:00 h: Zierzo. Plaza del Pilar.

12:30 h: El Cachirulo. Plaza del Pilar.

13:00 h: Raíces de Aragón. Plaza del Pilar.

13:00 h: Vermut Party. Festival Food Trucks.

13:30 h: Grupo Folklórico El Pilar. Plaza del Pilar.

16:00 h: Tardeo con DJ. Festival Food Trucks.

17:00 h: Aires de Albada. Plaza del Pilar.

18:00 h: Baluarte Aragonés. Plaza del Pilar.

19:00 h: Raíces de Aragón. Plaza del Pilar.

19:00 h: Ziro. Festival Food Trucks.

20:00 h: Mambo Party. Festival Food Trucks.

21:00 h: Malú. Plaza del Pilar.

00:00 h: DJ Álex Curreya. Festival Food Trucks.

Domingo 18

11:00 h: Comunidad Hispana. Plaza del Pilar.

13:00 h: Vermut Party con Álvaro Subías. Festival Food Trucks.

16:00 h: Tardeo con DJ. Festival Food Trucks.

21:00 h: Locos de la Calle, tributo a El Último de la Fila. Festival Food Trucks.

21:00 h: Ara Malikian, con Nacho del Río, Beatriz Bernad y el Coro Ixena, en el espectáculo Somos de Labordeta. Plaza del Pilar.

Conciertos de pago

Los grandes espectáculos de Espacio Zity, el Pabellón Príncipe Felipe y las salas de conciertos tienen sus propias condiciones de acceso y venta de entradas. Consulta cada recinto para precios y disponibilidad.

Viernes 9

21:00 h: La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. Pabellón Príncipe Felipe.

21:00 h: Myke Towers. Espacio Zity.

21:30 h: Hard GZ. Sala Oasis Club.

23:55 h: Fiesta Bresh. Espacio Zity.

Sábado 10

12:30 h: Intrusos. Sala Rock & Blues.

13:00 h: Atman. Moliner7 Terraza, parque Castillo Palomar.

20:00 h: Slappy AV y Lucho RK. Estación del Norte.

20:00 h: El Día de la I.A. Sala López.

21:00 h: Viva Suecia y Malmö 040. Espacio Zity.

21:00 h: La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. Pabellón Príncipe Felipe.

21:00 h: La Gran Fiesta del Rock and Roll, con Alejo Stivel, Orquesta Mondragón y Rock con Ñ. Auditorio de Zaragoza.

21:00 h: Florida & Hermosso, Babilon DJ y Javilux. Quiosco del parque Bruil.

21:00 h: Leyendärian, Spino y Manolón DJ. Sala Creedence.

21:00 h: Lizzy la Larga, tributo a Thin Lizzy. Sala Zeta.

Domingo 11

12:30 h: In Materia. Sala Rock & Blues.

13:00 h: The Try Yones. Parque Castillo Palomar.

19:00 h: Fiesta Viral Light. Sala Multiusos del Auditorio. Desde 6 euros en taquilla y 8 online.

19:00 h: Lady Funk, RdeRumba & Porcel Funk Experience. Estación del Norte.

21:00 h: Hotel. Quiosco del parque Bruil.

21:00 h: Sergio Dalma. Pabellón Príncipe Felipe.

21:00 h: Los 10 Grandes del Cine, con la Royal Film Concert Orchestra. Auditorio de Zaragoza.

21:00 h: Isla Kume y Aterciopelados. Jardín de Invierno.

22:00 h: Pike and Delta. Sala Zeta.

22:00 h: Blackworks. Espacio Zity.

01:00 h: Sesión nocturna. Espacio Zity.

Lunes 12 (Día del Pilar)

18:30 h: Unión Musical Torrero. Cúpula Geodésica, parque de la Granja.

19:00 h: Direi y Screaming Cheetah Wheelies. Estación del Norte.

21:00 h: Ana Mena y Marina Reche. Espacio Zity.

21:00 h: Camela. Pabellón Príncipe Felipe.

21:00 h: The Vee Bees. Sala Creedence.

21:00 h: Carasueño y Teenga Fanclub. Jardín de Invierno.

22:00 h: Tote el Entrevelado y los Rumberos de Alquiler. Sala Zeta.

23:30 h: Sesión nocturna. Espacio Zity.

Martes 13

18:30 h: Banda Musical de Las Fuentes. Cúpula Geodésica.

19:00 h: Dulzaineros del Bajo Aragón y La Ronda de Boltaña. Estación del Norte.

20:00 h: Taburete, Álvaro de Luna y Hey Kid. Espacio Zity.

21:00 h: La Fuina y María José Llergo. Jardín de Invierno.

23:59 h: Sesión nocturna. Espacio Zity.

Miércoles 14

18:30 h: Asociación Musical Las Peñetas-Miralbueno. Cúpula Geodésica.

19:00 h: Dadá y Toreros Muertos. Estación del Norte.

20:00 h: Love of Lesbian, Dorian y León Benavente. Espacio Zity.

21:00 h: Hip Hip Cohete y The Lemon Twigs. Jardín de Invierno.

21:00 h: The Darts. Sala Creedence.

22:00 h: Bladimir Ros. Sala Zeta.

23:30 h: Sesión nocturna. Espacio Zity.

Jueves 15

20:00 h: The Windy Sioux y Cimafunk. Estación del Norte.

21:00 h: La Pantera y Saiko. Espacio Zity.

21:00 h: Savaged, Strangers y Knightsune. Casa del Loco.

21:00 h: The Fractal Sound y Rufus T. Firefly. Jardín de Invierno.

22:00 h: Delto. Sala Zeta.

23:30 h: Perro Negro. Espacio Zity.

Viernes 16

17:00 h: Ester Vallejo y Biella Nuei. Escenario Raíz, plaza Salamero.

18:30 h: Asociación Musical Picarral. Cúpula Geodésica.

19:00 h: La Almeta, concierto de folk aragonés. Pabellón Sociocultural Miralbueno.

19:00 h: Umbra y Celtian. Estación del Norte.

19:30 h: Paseo Escena con DJ. Paseo Independencia.

20:00 h: La Banda L'Ambar. Sala López.

20:30 h: Una noche única: Jota y Zarzuela, con Ainhoa Arteta, Montserrat Martí, Nacho del Río, Beatriz Bernad, Beatriz Gimeno y Miguel Ángel Berna. Auditorio de Zaragoza, Sala Mozart.

21:00 h: Festival Electrolatino con Juan Magán y otros DJ. Espacio Zity.

21:00 h: Valkiria. Quiosco del parque Bruil.

21:00 h: MolisSession con Franki. Moliner7 Terraza.

21:00 h: Orquesta La Tradicional Cubana. Centro Cívico Universidad.

21:00 h: Premier Pigs y Shabaka. Jardín de Invierno.

22:00 h: Javi Medina, Gato Negro Tour. Sala Oasis.

23:59 h: Sesión nocturna. Espacio Zity.

Sábado 17

12:00 h: Vivere Memento y Fulu Miziki. Escenario Raíz, plaza Salamero.

12:30 h: Lobo Andrade. Sala Rock & Blues.

13:00 h: Lidia Aguilar. Moliner7 Terraza.

18:00 h: Adrián Conde, Paseo Escena. Plaza Aragón.

18:30 h: Agrupación Musical Delicias. Cúpula Geodésica.

18:45 h: Taus y DJ Torras. Estación del Norte.

20:00 h: Red Bull DJ Set e Íñigo Quintero. Estación del Norte.

20:30 h: Spinish Circo, Paseo Escena. Paseo Independencia.

21:00 h: Béla Sándor y Cervatana. Jardín de Invierno.

21:00 h: Iberia Sumergida, homenaje a Héroes del Silencio. Casa del Loco.

21:00 h: Kon Fusión. Quiosco del parque Bruil.

22:00 h: Omar Courtz. Espacio Zity.

22:00 h: Bonebreaker. Sala Z.

23:45 h: Sesión nocturna. Espacio Zity.

01:00 h: Mr Pendejo. Sala Zeta.

Domingo 18

12:00 h: Unión Musical Garrapinillos. Cúpula Geodésica.

12:00 h: Entreveradas y Lorena Álvarez. Escenario Raíz, plaza Salamero.

12:30 h: Seven, tributo a Sabina. Sala Rock & Blues.

12:30 h: Bailes con Swing & Co. Plaza Mariano de Cavia.

13:00 h: Sanxis. Moliner7 Terraza.

17:00 h: Taus y DJ Torras, Paseo Escena. Plaza Aragón.

18:00 h: Rapsusklei y Sharif. Estación del Norte.

19:00 h: Matt Woods. Sala Rock & Blues.

19:00 h: The Bons Vivants. La Campana Underground.

19:00 h: Ravel, más allá de su Bolero. CaixaForum Zaragoza. Entrada: 6 euros.

19:30 h: DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra. Auditorio de Zaragoza, Sala Mozart.

Con tantos conciertos en nueve días, lo mejor es llegar con el plan elegido. Para los gratuitos de la plaza del Pilar y el parque de San Pablo, conviene ir con tiempo, sobre todo si quieres ver a Antonio Orozco, Dani Fernández, Malú o Ara Malikian. Para los de pago, consulta las entradas en cada recinto, porque cada uno tiene su propia venta y condiciones de acceso.