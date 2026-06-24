Screamfield Park, el primer parque temático de terror de Madrid llega en octubre: 68 actores y capacidad para 1.200 personas

Madrid está a punto de sumar una nueva referencia al mapa nacional de los parques temáticos. A finales de octubre abrirá sus puertas Screamfield Park, el primer parque recreativo de terror de la capital, un innovador espacio temático ubicado en Mejorada del Campo que promete revolucionar la oferta de ocio experiencial en la Comunidad de Madrid. Bajo un concepto novedoso, el próximo Halloween no hay excusa para no visitarlo, especialmente aquellos que sean fanáticos del terror.

Con una inversión superior a los 500.000 euros, el proyecto nace con una ambición clara: crear una experiencia inmersiva de gran formato capaz de competir con los principales eventos de terror internacionales y convertirse en uno de los planes imprescindibles del otoño madrileño.

Screamfield Park | Screamfield Park

Esta iniciativa esta liderada por José Sánchez, un empresario del sector del ocio, con un gran recorrido a la cabeza de proyectos de ocio nocturno y festivales y, junto a él, Alejandro Delgado, un emprendedor apasionado del mundo del entretenimiento.

La inspiración de Screamfield Park procede directamente de Estados Unidos, país donde los parques y experiencias de terror al aire libre se han convertido en auténticos fenómenos de masas capaces de atraer a cientos de miles de visitantes cada temporada. Ahora, ese modelo aterriza por primera vez en Madrid con una propuesta propia diseñada específicamente para el público español.

"Queríamos traer a Madrid una experiencia que hasta ahora no existía en la capital. No se trata únicamente de pasajes del terror, sino de un parque completo donde el visitante se convierte en protagonista de una historia viva", explican sus creadores. Además, hay un. Detalle curioso y es que Alejandro es fanático de los parques temáticos y esta novedosa idea, está cobrando vida en la capital.

Una producción sin precedentes

Uno de los aspectos más llamativos de Screamfield Park será su nivel de producción. El parque contará con 68 actores caracterizados que darán vida a criaturas, personajes y presencias surgidas de los peores sueños del público. La experiencia ha sido diseñada para que cada recorrido sea diferente. Los visitantes encontrarán escenas inesperadas, sustos, encuentros cercanos con personajes terroríficos, espectáculos en directo y una ambientación cuidadosamente desarrollada para generar una sensación constante de inmersión.

Screamfield Park | Screamfield Park

La apuesta por el realismo alcanza incluso a los detalles más pequeños. Parte de las máscaras y prótesis utilizadas por el elenco han sido fabricadas y personalizadas por talleres especializados de Los Ángeles y Reino Unido, dos de los mercados más prestigiosos del mundo en efectos especiales y caracterización para cine, televisión y eventos inmersivos.

Cada personaje contará con una identidad propia, una historia y una presencia escénica diseñada para enriquecer el universo narrativo del parque. El objetivo es que el visitante no sienta que está recorriendo una atracción, sino que ha entrado en una película de terror en tamaño real.

Una cita imprescindible para los amantes del terror y en entretenimiento

Mientras cada año miles de madrileños buscan experiencias diferentes para celebrar Halloween y la temporada de otoño, Screamfield Park aspira a convertirse en la gran novedad de 2026.

Su llegada responde a una tendencia internacional cada vez más consolidada: el crecimiento del ocio experiencial. Los consumidores ya no buscan únicamente entretenimiento, sino vivir emociones memorables, compartirlas en redes sociales y formar parte de historias capaces de sorprenderles.

En este contexto, Screamfield Park combina varios ingredientes que lo convierten en una propuesta única: escenarios tematizados, actores profesionales, producción cinematográfica, efectos especiales y una narrativa diseñada para mantener la tensión durante toda la experiencia. La ubicación elegida, Mejorada del Campo, permitirá además ofrecer un espacio de gran escala donde desarrollar una propuesta mucho más ambiciosa que la de los tradicionales pasajes del terror urbanos. Además, el concepto no se queda ahí, puesto que la misión es hacer crecer el proyecto desde Madrid y poder exportar la idea a nivel internacional.

Una experiencia para amantes de la adrenalina

Lejos de los sustos convencionales, Screamfield Park busca crear una experiencia emocional completa. El visitante atravesará diferentes ambientes y universos inspirados en algunos de los grandes imaginarios del género de terror contemporáneo.

La combinación de iluminación, sonido, escenografía, interpretación y efectos especiales ha sido diseñada para estimular todos los sentidos y generar una sensación constante de incertidumbre.

La organización prevé recibir miles de visitantes durante su primera temporada y convertirse rápidamente en una referencia para aficionados al terror, grupos de amigos, creadores de contenido, amantes de Halloween y público en busca de planes diferentes.