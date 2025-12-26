La nueva ruta de arte urbano de Madrid que va desde murales hasta esculturas

Madrid es un referente cultural que lleva el arte y la creatividad a todos los rincones, ofreciendo cada día exposiciones, conciertos y arte callejero que transforman la ciudad en un escenario urbano vivo. En este contexto, Carabanchel se ha consolidado como un punto cultural clave, donde se pone en valor la creatividad local y se rinde homenaje a quienes han fortalecido nuestra identidad cultural, desde placas conmemorativas como la dedicada a Roberto Iniesta hasta nuevas iniciativas como rutas artísticas que invitan a descubrir la cultura del barrio.

Según información del Diario de Madrid, Carabanchel vuelve a demostrar que el arte no entiende de centros ni periferias. El distrito madrileño se transforma en una auténtica galería a cielo abierto gracias a la Ruta del Arte de Carabanchel, una iniciativa cultural que acerca el arte contemporáneo, urbano y escultórico a la ciudadanía, haciendo de las calles un espacio vivo, accesible y compartido.

La propuesta ha sido presentada por la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal del distrito, Carlos Izquierdo, y nace dentro del proyecto Distrito 11, fruto de la colaboración entre artistas, colectivos culturales, vecindario y la junta municipal. Una unión que pone en valor el talento local y reivindica la cultura como un derecho, no como un privilegio.

El itinerario se divide en dos recorridos que parten desde la glorieta del Marqués de Vadillo. Por un lado, la ruta de esculturas recorre la calle de Antonio Leyva, integrando obras contemporáneas en plazas y rincones del barrio, con piezas destacadas como El árbol de la vida o Hermes, de Rafael Canogar. Por otro, la calle del General Ricardos se convierte en un museo urbano al aire libre, con más de 20 murales y grafitis firmados por artistas nacionales e internacionales.

Tal y como ha señalado Maíllo, esta ruta invita a madrileños y visitantes a "mirar Madrid con otros ojos", demostrando que barrios tan representativos como Carabanchel son hoy epicentros culturales. La Ruta del Arte estará disponible de forma permanente en la web municipal de Distrito 11 (distrito11carabanchel.madrid.es) , reforzando así el compromiso de acercar el arte a toda la población y democratizar la cultura sin dejar a nadie atrás.