Despedir el verano mirando las estrellas: El parque regional a tan solo 2 horas de Madrid

El astroturismo, desde que la UNESCO diera luz verde al patrimonio astronómico mundial, se ha consolidado como una de las grandes experiencias a la hora de viajar. Una actividad que, en lugar de contemplar la belleza en la Tierra, se basa en dejarse maravillar por el espacio.

España está repleta de zonas idóneas en las que disfrutar de grandes vistas al universo. Sin embargo, pocas son tan emblemáticas como el Parque regional de la Sierra de Gredos. Un entorno natural único donde los cielos despejados se convierten en la mejor manera de pasar la noche.

En la zona de Gredos Norte se reúnen los aficionados al astroturismo año tras año. No es para menos: este lugar cuenta con el sello de la Fundación Startlight, creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, que cataloga a los mejores puntos desde los que contemplar las estrellas. De hecho, tiene dos certificados: el de Reserva Starlight y el de Destino Turístico Starlight.

Sierra de Gredos | iStock

Se encuentra en la provincia de Ávila, a tan solo dos horas del centro de Madrid. Debido a ello, este parque regional se presenta como un enclave de ensueño para una escapada de fin de semana. Sobre todo ahora que las temperaturas todavía permiten pasar la noche bajo la luz de las estrellas.

Además, en la Sierra de Gredos existen múltiples agencias que ponen a disposición de los turistas los equipos necesarios para vivir la experiencia al máximo, incluyendo telescopios o guías hacia áreas poco iluminadas. Todo ello envuelto en un paraje natural perfecto para desconectar del caos urbano.

No hay nada que ponga más los pies en la Tierra que fijar la mirada en la inmensidad que nos rodea. Un espectáculo de planetas y estrellas que sobrecoge incluso a los viajeros más experimentados.