La impresionante imagen de San Juan de Gaztelugtxe que ha ganado un concurso de fotografía

En muchas ocasiones en Viajestic recopilamos fotografías que han sido ganadoras de concursos y que nos han dejado con la boca abierta, pero con la llegada de la Inteligencia Artificial, no siempre te puedes fiar de lo que ves, como ocurrió en 2023 con una imagen recreada con IA de un surfero en una ola gigante que consiguió engañar al jurado del concurso.

Pero este no ha sido el caso del concurso de fotografía "Mi Rincón favorito", que ha desvelado a través de diversas publicaciones en Instagram los ganadores de su quinta edición.

El primer premio ha sido para Héctor Caro (@h.caro29), nos presenta una fotografía de la espectacularidad de San Juan de Gaztelugtxe (Bizkaia). La imagen sorprende por su rica composición, los colores vibrantes y como el mar choca contra el islote, dando la sensación de fusionarse en un solo elemento. Además, resalta la majestuosidad de la ermita, que se alza por encima de toda la naturaleza que se aprecia en la parte inferior de la fotografía.

Por otra parte, el segundo premio ha recaído en Extremadura para Juan Antequera (@eluniversofotografico), quién presentó una panorámica de Badajoz durante el ocaso. Los colores cálidos y el uso de la luz envuelven la ciudad en un ambiente singular, transformando un paisaje urbano en una obra propia de un museo.

Entre los finalistas se encuentra la fotografía de Madrid que nos transporta a un sueño etéreo, donde la ciudad parece flotar entre las nubes. La imagen, capturada por Germán Franco Orellana (@gfo.fotografia), ha conquistado al jurado por su magia, composición y atmósfera única.