Torre de los Varona: a quiénes debe su nombre y dónde podemos encontrarla

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Villanañe, situado en la provincia de Álava. Allí encontramos numerosas construcciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares que consiguen dejar sin palabras a más de uno. Un claro ejemplo lo encontramos en la conocida Torre de los Varona.

Se trata de una impresionante fortaleza que ininterrumpidamente, desde el siglo XV, perteneció a la familia de los Varona. Es importante tener en cuenta que ellos tuvieron una gran relevancia, a la par que influencia, no solamente en las guerras entre Castilla y Aragón, sino también en las históricas Guerras Carlistas.

Hay que destacar que, según la historia, un almirante visigodo llamado Ruy Pérez, aproximadamente en el año 680, tomó la decisión de ordenar la construcción de la casa torre en un punto estratégico. Se dice que, incluso, fue un punto de partida para el inicio de la reconquista. No podemos dejar de mencionar que esta construcción también ha sido protagonista de diversas historias, como es el caso de la Leyenda de los Varona. En cuanto su escudo, son las Barras de Aragón inclinadas. Esto indica doblegación por parte de Alfonso I, rey de Aragón, frente a esta poderosa familia.

Torre de los Varona, a través de su historia

Torre de los Varona | Imagen de Luis Rogelio HM, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que estamos ante una construcción de mampostería con sillares en sus ángulos. En cuanto al primer nivel defensivo, cuenta con la muralla y el foso, con sus portones y sus puentes. De hecho, es la única fortaleza de Álava que conserva su foso, aunque esté parcialmente perdido.

En el interior, las dos plantas del palacio envuelven a la perfección la torre por sus lados norte y oeste. En cuanto la entrada a la construcción, se hace por la puerta sur aunque existe otra puerta mucho más pequeña en el lado este, que debió servir de almacén. Esta torre es de planta cuadrada y cuenta con aproximadamente 10 metros de lado. Consta de tres pisos y una imponente cubierta de teja de cuatro aguas, perfectamente rematada con almenas.

Su interior conserva diversos espacios que mantienen a la perfección su carácter tradicional, encontrando grandes ejemplos de mobiliario distribuidos por diferentes estancias. Estos pertenecían no solamente a los propietarios de la Torre-Palacio sino también a la Diputación Foral de Álava. No podemos dejar de mencionar los papeles pintados, así como la colección de cerámica y los kutxak o arcones que se encuentran en diversas estancias de esta construcción.

Lo que es un hecho es que esta Torre de los Varona, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Villanañe, pero también de la provincia de Álava. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a esta zona, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta esta torre. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos. ¡Te fascinará!