Razones para viajar a Marruecos en mayo

En realidad las razones que nos hacen proponer Marruecos como gran destino de primavera emanan todas ellas de solo dos: el clima, que ya es cálido y luminoso sin ser tórrido como sí llega a ser en verano, y el buen ambiente porque, aunque ya hay turistas, no son tantos como lo serán semanas más tarde, en pleno verano cuando algunas zonas están realmente masificadas.

Al tiempo primaveral responde la naturaleza con paisajes verdes y floridos creando además estampas que contrastan con las montañas y el desierto; este mes es, probablemente, en el que los paisajes marroquíes se vuelven más bellos y fotogénicos porque mantienen el verdor en sus valles y las flores en sus campos frente a un desierto que es también más disfrutare que en verano porque las temperaturas en ellos son menos extremas que en verano (cálidas durante el día y agradables durante la noche para quienes quieren dormir en el desierto); es por eso, además, el mejor mes para disfrutar de los paseos en dromedario o de rutas en quad o de trekking por las dunas.

Marruecos | Pixabay

Ese buen tiempo, y sobre todo la menor afluencia de turistas, hace que los zocos y medinas de lugares como Marrakech, Chefchaouen o Fez sean también más disfrutables que en verano, cuando el calor aprieta y conviene elegir bien la hora para visitarlos además de asumir que la visita será, casi, a codazos porque a todos se nos ocurre, lógicamente, que el mejor momento del día para visitar estos lugares es el momento en el que el calor aprieta menos.

Tanto si lo que te atrae de Marruecos es el Sahara o el Atlas, si son sus ciudades históricas con sus zocos, sus pueblos únicos o su bonita costa atlántica, en mayo disfrutarás de esta país del norte de África a placer, sin agobios por el calor ni por las multitudes y con muy pocos inconvenientes respecto a fechas posteriores: de hecho, aunque tanto en el interior como en el sur y en el desierto, especialmente en las horas centrales del día, ya hace bastante calor, sabes que en semanas posteriores la cosa solo va a empeorar; es verdad que hay ya más turistas que en invierno pero se compensa con saber que no son tantos como serán después y que son los necesarios, los que faltan en invierno, para que el ambiente ya sea animado; así que el único inconveniente real que se nos ocurre es que, si buscas disfrutar de la costa atlántica, todavía encontrarás el agua demasiado fría.

Marruecos | Pixabay

¿Y la calima? No podemos asegurarte que no tengas calima en mayo en Marruecos, ahora bien, lo que sí podemos confirmarte es que lo que podríamos llamar la temporada alta de la calima en Marruecos va de marzo a mayo así que está ya en retirada; también debes tener en cuenta que cuanto más al interior y al sur del país viajes, más posibilidades tendrás de sufrirla ¿dónde es menos probable tener calima en mayo? En la costa atlántica (Tánger, Tetuán, Rabat…).