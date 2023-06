Un paseo por Villarreal de Álava, uno de los pueblos más bellos de la provincia

Villarreal de Álava es un municipio español situado en la provincia de Álava cuyo nombre oficial, en euskera, es Legutio (antiguamente Legutiano). En él viven algo menos de 2.000 habitantes y éstos están repartidos entre los cinco pueblos que forman el municipio: Elosu, Gojáin, Urbina, Urrúnaga y Villarreal. Aunque cabe apuntar que el más importante de todos es el último de ellos, el que le da nombre.

Para situarlo en el mapa debemos irnos hasta el embalse de Urrúnaga, pues está ubicado frente a él. Pero además, de esta villa podemos decir que fue fundada en el año 1333 por el rey Alfonso XI. Fue él quien dio jurisdicción en varias aldeas, las mismas que ahora se han convertido en concejos del municipio.

Más allá de esto, debes saber que Legutio o Villarreal de Álava es uno de los municipios más bonitos de toda su provincia. Entre los lugares a visitar, se pueden destacar algunos como la iglesia parroquial de Santa Ana, ubicada en Gojáin. También merece una visita otro edificio religioso, en este caso en Urrúnaga: la iglesia parroquial de San Juan Bautista.

Villarreal de Álava | Imagen de karrikas - Flickrtik hartua en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Pero si nos centramos en Villarreal, entonces se puede visitar, por ejemplo, el portal de la antigua muralla. Se trata de el Arco de Cristo, un portal de doble arco por el que se puede acceder a la villa. Por otro lado, se pueden admirar los caseríos típicos del País Vasco que hay repartidos entre sus calles y también respirar el aire medieval que envuelve el pueblo. Además de esto, allí se encuentra la iglesia románica San Blas, que pese a que fue construida en el siglo XIV se restauró prácticamente en su totalidad en el siglo XX.

Cabe apuntar, además, que su ubicación convierte a Villarreal de Álava en un lugar perfecto para realizar planes al aire libre. Por ejemplo, se pueden practicar deportes náuticos en el embalse de Urrúnaga o en el de Albina. También se puede hacer un pícnic en las áreas de recreo que se encuentran a orillas de los mismos. O hacer una ruta de senderismo hasta la parte más alta del monte Albertia. Allí arriba, por otro lado, el viajero dispone de unas vistas espectaculares de los alrededores.

Además de todo esto, no se debe obviar el hecho de que por Villarreal pasa la Vía Verde del Zadorra. Es decir, unos caminos con denominación de origen, antiguo trazado ferroviario, que han sido escogidos y preparados, con instalación de barandillas entre otras cosas, para recorrer la zona tranquilamente sin peligros y disfrutar no solo de la belleza natural sino también de rincones ocultos que de otra forma no se descubrirían.