7 lugares que no te puedes perder cuando visites la provincia de Álava

Hay que empezar a viajar de nuevo, a escaparse los fines de semana y a disfrutar de grandes viajes en fechas con más días libres como la Semana Santa ¿destinos? La lista es larga, tan larga como el mundo entero pero ¿y si empezamos por Álava? Porque está cerca, porque es una provincia que guarda una belleza infinita, porque queremos irnos de pintxos, porque nos encantan sus vinos o visitar sus bodegas, porque somos muy de senderismo, bosques y vistas espectaculares... allá cada cual con sus razones para visitar este rincón del País Vasco; ahora bien, sean cuáles sean las razones que te llevan a Álava, no puedes dejar de visitar estos 7 lugares:

Vitoria | Imagen cortesía de Turismo de Álava

1. Vitoria-Gasteiz

Hay tres maneras de conocer la ciudad de Vitoria y no son excluyentes: la primera es la tradicional, llegar y echarse a andar, perderte por sus calles, colarte en sus bares, disfrutar de sus pintxos y su txacolí...; la segunda tiene algo de literario e incluso legendario, podemos disfrutar de rutas temáticas a lo largo y ancho de la Almendra Medieval de la ciudad, si has leído 'El Silencio de la Ciudad Blanca' no podrás evitar dejarte llevar; y la tercera opción es recorrer el Anillo Verde de la ciudad, un paseo que te permitirá avistar aves, ciervos y otros animales.

2. La Rioja Alavesa

Si eres un amante del buen vino y de los viajes enoturísticos cabe que Vitoria te sepa a poco y quieras perderte entre viñedos y bodegas disfrutando de la gastronomía local y de interesantes catas de vinos; puedes hacerlo en la zona de la Rioja Alavesa, una zona de Álava que, además, satisfará a los amantes de la arquitectura, aquí descubrirás obras de Frank Ghery y Santiago Calatrava, dos de los arquitectos más admirados actualmente.

Bodegas YSIOS. Rioja Alavesa | Imagen cortesía de Turismo de Álava

3. Ayala

¿Sabías que el salto de agua más alto de España está en Álava y que su caída al vacío es de más de 200 metros? Es el Salto del Nervión. Otras de las visitas a disfrutar en esta zona son el Conjunto Monumental de Quejana y el Museo Etnográfico de Artziniega, también el Taller Museo Santxotena (discípulo de Jorge de Oteiza).

4. Llanada

¿Lo tuyo es el arte? Entonces tienes que visitar Alaitza, Gazeo y Salvatierra porque las dos primeras cuentan con maravillosas iglesias decoradas con pinturas medievales y la tercera es una villa medieval en sí misma; si quieres aliñar estas visitas artísticas con un buen queso, anímate a descubrir el Idiazábal en las queserías de la zona, podrás descubrir incluso cómo lo hacen (además de degustarlo, por supuesto).

Valle Salado Añana | Imagen cortesía de Turismo de Álava

5. Añana

El Valle Salado de Añana es otra de las visitas que no puedes obviar, se trata de unas salinas milenarias que nos regalan un paisaje magnífico que se complementa con conjuntos arquitectónicos imponentes como el castillo de Portilla ¿eres de los que mata por una buena ruta de senderismo? No te pierdas entonces la Ruta del Agua, en Zambrana.

6. Gorbeialdea

Aquí no hay costa pero sí hay playa y es que en Álava cuenta con magníficas playas de interior, algunas de ellas lucen incluso bandera azul ¿cuál te recomendamos? Sin duda la playa de Landa. ¿Eres de los que se aburre tumbado en la playa o los deportes acuáticos no son lo tuyo? Si prefieres echarte a andar anímate a subir el monte Gorbea, la subida requiere esfuerzo pero el premio es impagable, unas vistas de escándalo.

Playa de Landa | Imagen cortesía de Turismo de Álava

7. La Montaña Alavesa

Dos son las rutas naturales más recomendadas para conocer la naturaleza alavesa: la vía verde del ferrocarril vasco-navarro que comienza en el centro de interpretación de la villa medieva de Antoñana y la red de sendero del parque Natural de Izki.

