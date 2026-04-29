El reset mental, el principal motivo de viaje para el 66% de los españoles que pertenecen a la generación Z y millenial

El 66% de los viajeros españoles de la generación Z y millenial afirma que su principal motivo para viajar este año es hacer un reset mental, con el 66% de las mujeres y el 68% de los hombres priorizando relajarse, desconectarse y cuidar de su salud mental, según el último informe de tendencias de Kayak.

Desde la compañía, además, ha revelado cuáles son los destinos, tanto de larga distancia como europeos, que ofrecen una mayor densidad de spas entre toda su oferta hotelera.

En el plano europeo, con concentraciones de hoteles con spa de entre el 52% y el 24%, el 'top' 10 de destinos está liderado por Abano Terme y Montegrotto Terme (Italia), seguido de República Checa, Grecia, Suiza y España, con Peguera en el sexto puesto del ranking. Por su parte, Ischgl (Austria), Mónaco, Golden Sands (Bulgaria) y Zermatt (Suiza) completan el ranking.

Por otro lado, los destinos de Norteamérica dominan el listado internacional con Estados Unidos y Canadá y las ciudades a lo largo de las Montañas Rocosas como protagonistas.

En concreto, la lista combina escapadas clásicas en plena naturaleza con destinos más inesperados. Así, lugares como Lake Louise (Canadá), Pigeon Forge y Sevierville (Tennessee), o Kaanapali y Kapolei (Hawái) demuestran que los viajeros pueden encontrar esta nueva "riqueza" en destinos que no siempre se asocian con el bienestar a primera vista.

"En Kayak observamos cómo el sector evoluciona de la mano de los viajeros más jóvenes, que quieren simplificar cómo invierten su tiempo, dinero y energía. Para muchos, el lujo ya no es hoy sinónimo de un hotel de 5 estrellas, sino de disfrute y desconexión y el bienestar, un destino en sí mismo", ha señalado la directora comercial de Kayak para Europa, Natalia Diez-Rivas.