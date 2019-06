5 rincones para saborear el mejor marisco en la Bahía de Cádiz

Es imposible concebir la gastronomía de la provincia de Cádiz sin mirar al mar, al Atlántico que baña playas vírgenes y familiares, ciudades pesqueras y ruinas romanas. De esas aguas del golfo de Cádiz se extraen a diario todo tipo de peces, algunos destinados a ser consumidos como auténticas delicatessen al otro lado del planeta, como el atún rojo o las caballas; pero también otros mucho más del día a día como las acedías, las pijotas o los boquerones.



No es el único producto marinero de fama mundial cultivado en las aguas de la Costa de la Luz. El marisco es, sin duda, la estrella de todas las comidas y cenas que se dan tanto en la provincia gaditana como en la vecina Huelva. Y si bien los onubenses tienen sus famosas gambas, en Cádiz, nada más cruzar el Guadalquivir, ya nos encontramos con el langostino de Sanlúcar, toda una institución.



Es el más conocido, también por ser el único con denominación de origen, pero no el único. Es posible deleitarse los sentidos con ostiones (una especie de ostra), cigalas, coquinas (un tipo de almejas), cañaillas, camarones (las auténticas tortillitas de camarones no han sabido ser copiadas prácticamente por nadie fuera del ámbito de la Bahía), chocos... Un festín al que es complicado decir que no.



La proximidad de las lonjas permite que no sea complicado encontrar marisco fresco, pero eso no quita para que se puedan encontrar sitios en los que la experiencia del marisco gaditano, directamente, pase a convertirse en algo celestial. Hemos seleccionado seis de los cocederos (en Cádiz es más frecuente el marisco cocido que a la plancha) que no hay que dejar de visitar si se encuentra uno en la Bahía.



1. Romerijo. Es la referencia más importante del marisco en toda la bahía gaditana. No hay prácticamente nadie que no se haya sentado alguna vez en las mesas y terrazas de este cocedero de El Puerto de Santa María y no haya degustado gambas y langostinos pelándolos uno a uno, casi con adoración. Es una empresa familiar con más de seis décadas de historia y no se entiende la desembocadura del río Guadalete sin su presencia en la Ribera del Marisco.

C/ J. Antonio Romero Zaragoza, 1. El Puerto de Santa María.



2. Ventorrillo del Chato. Restaurante desde 1780, se levanta en un espigón del camino que une Cádiz con la isla de San Fernando y fue capital en la Guerra de la Independencia. Perteneciente a la familia Córdoba (restaurante El Faro), en su menú no faltan los langostinos, las gamblas blancas, las almejas finas (con espinacas al brandy) o los carabineros.

Vía Augusta Julia, s/n. Ctra. San Fernando – Cádiz.



3. Casa Flores. En 1975 abre sus puertas una sencilla cervecería que hoy, 40 años después, es una institución gastronómica de El Puerto. Además de una carta rica en pescados de la zona como la urta o el atún de almadraba, no faltan las cocohas, las almejas, las gambas, los langostinos... ni las cañaillas de la Isla, un entrante perfecto para abrir boca.

Ribera del Río, 9. El Puerto de Santa María.



4. Casa Bigote. No se entiende Sanlúcar sin Bigote. Tanto monta, monta tanto. Nace en 1951, como taberna, un estilo que mantiene y que, en aquel entonces, no estaba siempre tan lleno de turistas como ahora. Sus guisos marineros son míticos, así como el noble arte de acompañar sus langostinos con una copa de manzanilla. Hoy, su zona de restaurante tiene una carta con casi una docena de referencias exclusivas para el marisco, incluyendo carpaccio de gambas blancas.

Calle Pórtico Bajo de Guía, 10. Sanlúcar de Barrameda.



5. Balandro. Con guiños al diseño contemporáneo y al minimalismo, este restaurante en la Alameda de Apodaca, a un paso de la emblemática Plaza de la Mina de la capital gaditana, tiene el mar como referente en su carta. El arroz negro de chocos y langostinos está siempre presente en su carta, así como sashimi de atún rojo, las almejas, las tortillitas de camarones o los langostinos al ajillo con almejas.

Alameda de Apodaca, 22. Cádiz.

Más información:

Turismo de Cádiz

Turismo del Puerto de Santa María

Turismo de Sanlúcar de Barrameda