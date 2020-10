10 pueblos andaluces en una ruta apasionante

10 son los pueblos que cruza esta ruta, una ruta que no está trazada de modo inamovible en el mapa sino que puede ajustarse a los días de los que dispongas para disfrutarla y al modo en que quieras hacerlo porque se trata de una ruta que se puede recorrer en coche, moto o autocaravana pero también a pie, en bicicleta o a caballo a través de caminos naturales y vías verdes, unas vías y caminos que componen un Gran Sendero de más de 300 kilómetros. Pero ¿dónde vamos? te preguntarás... te lo contamos.

Vamos a visitar 10 bellos pueblos del interior de Andalucía y a disfrutar de una notable variedad paisajística además de acercarnos a productos tan de esta tierra como el aceite o el vino; ¿quieres visitar algún olivar o participar en alguna cata de vino? a través de esta ruta podrás hacerlo (eso sí, recuerda que ahora no solo es recomendable reservar antes, es casi obligatorio para asegurar el cumplimiento de los protocolos de protección que nos permiten viajar seguros).

Priego de Córdoba | Imagen cortesía de Rutas Culturales de España

Antes de adentrarnos en esta ruta, un apunte interesante ¿por qué se llama 'Caminos de Pasión'? porque esta ruta, aunque la disfrutes fuera de la época de Semana Santa, huele a incienso y pasión, hablamos de pueblos con gran tradición en lo que a las celebraciones de Semana Santa se refiere, tanta que en alguno de los lugares que te vamos a proponer visitar podrás ver las imágenes expuestas y los ajuares de las diferentes hermandades.

¿Cuáles son los 10 pueblos que vamos a recorrer en esta ruta? son estos: Alcalá la Real en la provincia de Jaén, Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil en Córdoba, Carmona, Osuna, Ecija y Utrera en Sevilla. Un dato importante que puede ayudarte a organizar el viaje: si cuentas con una semana podrás disfrutar de la ruta completa comenzando en Utrera (Sevilla) y terminando en Alcalá la Real (Jaén) o a la inversa, si tu escapada es más breve tendrás que acortar la ruta y dejarte algunos de estos bellos pueblos para otra ocasión.

Iglesia de Santa María, Utrera | Imagen cortesía de Rutas Culturales de España

En Utrera no debes dejar de visitar el Santuario de Nuestra Señora de Consolación, tampoco la Iglesia Colegial y Museo de Arte Sacro en Osuna ni la Iglesia Prioral y museo de Santa María en Carmona; también en Osuna disfrutarás de lo lindo en la reserva natural Complejo endorreico La Lantejuela y en Écija no puedes perderte las Once Torres; todo esto sin salir de la provincia de Sevilla.

En Lucena, ya en la provincia de Córdoba, puedes visitar el Sagrario barroco de la Parroquia de San Mateo y el paraje natural de embalse de Malpasillo; en Baena te espera el Parque Arqueológico de Torreparedones y la Cueva del Yeso mientras en Cabra podrás visitar el Castillo de los Condes de Cabra; en Priego de Córdoba es digno de visita el Barrio de la Villa y en Puente Genil el embalse de Cordobilla además de la villa romana de Fuente Álamo.

Lagunas de Osuna | Imagen cortesía de Rutas Culturales de España

Dejamos Córdoba y terminamos nuestra ruta en Jaén, en Alcalá la Real, donde nos espera la Fortaleza de la Mota y una vuelta a casa, estamos seguros, cargada de buenos recuerdos y de delicias gastronómicas en nuestra maleta.

Más información en Caminos de Pasión y Spain Cultural Routes.