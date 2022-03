Te presentamos el castillo en el que vivieron Felipe el Hermoso y Juana la Loca, el Cardenal Cisneros y Carlos V

El de Guadamur, en la provincia de Toledo, es uno de los castillos habitados más bellos de España, se trata de una fortaleza del S.XV ubicada en lo alto de una colina gracias a la que podemos descubrir cómo eran los castillos residenciales de la época, además, está muy bien conservado; es de propiedad privada y está habitado pero podemos visitar sus zonas exteriores los lunes, martes y miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Merece la pena la visita a pesar de no poder acceder a su interior? Indudablemente, sí, porque su arquitectura de inspiración italiana nos regala una estampa realmente espectacular.

Castilo de Guadamur | Imagen cortesía de Turismo de Castilla la Mancha

Ahora bien, más allá de lo que vemos ¿cómo es realmente este castillo? ¿cuál es su historia? Don Pedro López de Ayala, conde de Fuensalida, fue quien levantó este castillo sobre una fortaleza musulmana y, a lo largo de su historia, sufrió más que notables desperfectos de los que fue perfectamente rehabilitado: fue pasto de un incendio durante las Guerra de la Independencia cuando era usado por las tropas francesas y sufrió de nuevo incendios durante las guerras carlistas; por suerte siempre pudo recuperarse de sus desastres. Hasta el S.XVIII fue más una fortaleza defensiva que una vivienda pero a partir de entonces sus propietarios se trasladaron a vivir a él y se convirtió en el palacio que vemos hoy.

A finales del S.XIX el castillo fue comprado por tres vecinos de Guadamur que se instalaron en él y acogieron a pobres y necesitados de la zona pero por entonces el castillo estaba ya necesitado de una restauración... Restauración que llevaría a cabo, tras los últimos daños sufridos por la fortaleza durante la guerra civil, el Marqués de Aguilar de Campóo tras adquirir el inmueble.

El Castillo de Guadamur cuenta con dos recintos amurallados y un foso, además contaba en su día con un puente levadizo que formaba parte de la estructura de protección del interior de la fortaleza; contaba además con defensas de artillería y aspilleras medievales, torre del homenaje, patio de armas, capilla y pinturas al fresco; en sus torres descubrimos la elegancia propia del estilo arquitectónico italiano del Renacimiento, también en su interior, donde se conserva una importante colección de armaduras, tapices, cuadros y muebles de la época.

Castillo de Guadamur | Imagen cortesía de Turismo de Castilla la Mancha

Otro aspecto que sin duda interesa del Castillo de Guadamur es el que tiene que ver con sus habitantes, no tanto con los actuales como los históricos: aquí vivió, durante una temporada, el curioso matrimonio formado por Felipe el Hermoso y Juana la Loca, el mismísimo Cardenal Cisneros, el emperador Carlos I de España y V del sacro imperio romano germánico y la Princesa de Éboli aunque la estancia de esta última seguro que no fue tan placentera como la de los huéspedes de Guadamur que la precedieron ¿la razón? Su estancia en Guadamur no fue una elección, fue encerrada en este castillo y obligada a permanecer en él por el rey Felipe II.

