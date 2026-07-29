La primera gran lluvia de estrellas del verano ya está aquí: dónde ver las Delta Acuáridas

Antes de que las Perseidas tomen el cielo en agosto, las Delta Acuáridas ofrecen una primera oportunidad para contemplar estrellas fugaces durante las noches de verano. Esta lluvia de meteoros alcanza su periodo de mayor actividad alrededor del 30 de julio y puede observarse desde España entre la medianoche y el amanecer.

Las condiciones no serán especialmente favorables en 2026. La Luna acaba de atravesar su fase llena y presenta una iluminación superior al 99%, por lo que su resplandor ocultará los meteoros más débiles. Aun así, será posible distinguir los destellos más brillantes desde lugares oscuros y alejados de las ciudades.

El Instituto Geográfico Nacional recomienda intentar observarlas durante las noches del 30 al 31 de julio y la siguiente. Estos son algunos de los mejores destinos españoles para hacerlo.

La Palma, Canarias

Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria | iStock

La Palma es uno de los grandes referentes mundiales del astroturismo. Sus cielos protegidos, la elevada altitud y la escasa contaminación lumínica ofrecen unas condiciones excepcionales para observar fenómenos astronómicos.

El entorno del Roque de los Muchachos es su localización más conocida, aunque antes de acudir conviene consultar los accesos y las posibles restricciones nocturnas.

Sierra Morena, Andalucía

Sierra Morena, Andalucía | istock

La Reserva Starlight de Sierra Morena se extiende por amplias zonas de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva. Sus dehesas, montañas y pequeños municipios permiten encontrar puntos alejados de las grandes concentraciones urbanas.

La amplitud del territorio facilita elegir un lugar con el horizonte despejado y convertir la observación en una escapada rural.

Monfragüe, Extremadura

Monfragüe | Imagen cortesía de Fundación Starlight

El Parque Nacional de Monfragüe es conocido por su riqueza natural, pero también cuenta con uno de los cielos nocturnos más limpios de España. Su baja densidad de población y sus extensos espacios protegidos reducen considerablemente la contaminación lumínica.

Además de contemplar las Delta Acuáridas, durante el día se pueden recorrer sus miradores y observar algunas de las aves más representativas de la península.

El Montsec, Cataluña

El Montsec, Cataluña | istock

La sierra del Montsec, en Lleida, es otro de los destinos españoles más reconocidos para mirar al cielo. La zona cuenta con la certificación Starlight y alberga el Parc Astronòmic del Montsec.

Sus montañas crean una barrera natural frente a parte de la iluminación de las ciudades cercanas, favoreciendo unas noches especialmente oscuras.

Gúdar-Javalambre, Aragón

Gúdar-Javalambre, Aragón | istock

El territorio turolense de Gúdar-Javalambre reúne altitud, aire seco y una densidad de población muy baja. Estas condiciones han convertido la comarca en un importante destino de astroturismo.

Sus miradores astronómicos y espacios abiertos permiten observar una gran porción del firmamento sin obstáculos, aunque será necesario elegir una zona autorizada y segura.

Cómo observar las Delta Acuáridas

Lluvia de estrellas en Québec, en Canadá, en una imagen de archivo | Archivo

No hace falta utilizar telescopio ni prismáticos, ya que estos instrumentos reducen el campo de visión. Lo más recomendable es tumbarse o utilizar una silla reclinable y mirar hacia la zona más oscura del cielo.

La vista necesita entre 20 y 30 minutos para acostumbrarse a la oscuridad, por lo que conviene evitar las pantallas del móvil y las linternas de luz blanca. Debido al intenso brillo lunar de este año, también puede ayudar situarse de espaldas a la Luna o aprovechar una montaña para bloquear parcialmente su resplandor.

Antes de desplazarse es importante consultar la previsión meteorológica, los accesos y las restricciones del espacio elegido. La observación ofrecerá mayores posibilidades desde la medianoche hasta el amanecer, cuando el radiante de las Delta Acuáridas se encuentra sobre el horizonte.