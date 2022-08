Cuando el calor aprieta buscamos el agua para refrescarnos, ya sea el agua de las piscinas naturales o artificiales, de los ríos, los lagos, las lagunas, las playas y hasta de las fuentes pero esa no es la única razón para viajar, es decir, cuando vamos a la playa no nos conformamos con refrescarnos en el mar, tomar el sol, algún que otro gin tonic y disfrutar de una paella o una fritruta de pescado, queremos regalarnos una experiencia de la naturaleza de esas que nos renuevan por dentro porque nos ayudan a desconectar, a olvidarnos del mundanal ruido por unas horas y reponernos de la huella que las rutinas y el trabajo dejan en nosotros.

Y para conseguir esos efectos tan renovadores lo ideal es visitar playas espectaculares como las que te recomendamos a continuación, todas son españolas porque queremos ponértelo fácil, tres de ellas están en la península y dos en las islas (Baleares y Canarias), todas son perfectas para una escapada de verano en la que disfrutar de la playa y maravillarte ante la naturaleza y sus cosas.

Playa de las Catedrales, Ribadeo (Provincia de Lugo)

Playa de las Catedrales | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Empezamos por la Playa de las Catedrales, en la localidad lucense de Ribadeo, porque su nombre la obliga a encabezar la lista; esta playa suele aparecer entre las más espectaculares del mundo y es que sus acantilados y cuevas, los imponentes arcos tallados por el mar en la roca ofrecen una vista espectacular que lo es en cualquier época del año pero más si cabe en verano cuando, en función de lo alta o baja que esté la marea, puedes pasearlos en bañador e incluso verlos desde el mar al tiempo que te das un chapuzón.

Además estás en Galicia, si algo tienes asegurado, además de la refrescante temperatura del agua, es un lujo de turismo gastronómico a precios razonables.

[[H4:Playa de las Cuevas (Asturias)]]

5 playas españolas famosas por los acantilados que las rodean | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

La Playa de las Cuevas del Mar, en la desembocadura del río Cuevas y cerca de Llanes, nos ofrece un paisaje kárstico de belleza incuestionable; ten en cuenta que, como sucede con la lucense Playa de las Catedrales, la Playa de las Cuevas del Mar es muy turística, en los días cálidos del verano tiende a llenarse, eso sí, cuenta con aparcamiento, zona recreativa y buenos equipamientos, además el baño aquí no es peligroso.

Y si en Galicia el buen comer está asegurado, no menos lo está en Asturias, aunque aquí más que con Ribeiro se riega con culines de sidra asturiana recién escanciados.

Playa de Zumaia, País Vasco

Playa de Itzuron o San Telmo (Zumaia). País Vasco | Imagen de Simoncio en Wikipedia, licencia- CC BY-SA 4.0

Los acantialdos de la playa de Itzurun son también de fama mundial y es que aquí se rodaron algunas escenas de la serie Juego de Tronos; más allá de su cara más cinematográfica, estos acantilados son brutales, marcan una caída de hasta 150 metros hacia el mar y son uno de los mejores ejemplos del fenómeno geológio de nombre flysch que explica la erosión provocada por el mar durante miles de años en los acantilados.

Esta playa es ideal, gracias a su oleaje, par ala práctica de deportes acuátidos como el surf o el bodyboard, también el piragüísmo o kayak. Imposible despedirnos sin referirnos, una vez más al turismo gastronómico... estamos en el País Vasco (recuerda que San Sebastián pasa por ser una de las mejores, sino la mejor, ciudad del mundo para comer).

Sa Calobra, Islas Baleares

Sa Calobra, Islas Baleares | Imagen cortesía de Turismo de Islas Baleares

De la costa norte de la Península Ibérica saltamos a las Islas Baleares para darnos un chapuzón en una cala realmente espectacular, a cuenta de sus acantilados, Sa Calobra. Está al noroeste de la isla de Mallorca y la mala noticia es que si bien se trata de una playa muy popular y visitada, su acceso no es fácil, de hecho el modo más sencillo de visitarla no es en coche ni mucho menos en bicicleta (la ruta en bicicleta a Sa Calobra no es para todos los públicos...) sino en barco, en julio y agosto salen varios al día así que te resultará sencillo hacerte con un billete y llegar navengando a Sa Calobra, si optas por hacerlo en coche o autobús... no olvides un chicle para el mareo y prepárate a disfrutar de las vistas que te maravillarán desde la sinuosa carretera que tendrás que recorrer.

Playa de los Gigantes, Tenerife

Playa de los Gigantes, Tenerife | Freepik

La Playa de los Guíos, que así se llama la playa que está junto a los acantilados de Los Gigantes, es una de las más emblemáticas de la isla de Tenerife y es que su espectacularidad está fuera de toda duda, se trata de una playa de arena negra entre imponentes acantilados. El acceso a esta playa tampoco es ideal, de hecho suele hablarse de esta playa como de un lugar recóndito de Tenerife aunque lo cierto es que, si tienes coche de alquiler, llegarás sin mucho problema, es de hecho el mejor modo de llegar hasta ella. Si eres un fan de submarinismo, esta playa es un destino obligado para ti y si quieres avistar cetáceos en su hábitat natural, también.

