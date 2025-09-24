Los museos más visitados de España

Todo turista que se precie, cuando ya tiene elegido el lugar de destino se dispone a organizarse un buen planning. Pues, aunque muchas veces viajamos para desconectar de la rutina, conocer nuevas culturas también puede ser muy agotador. Por ello, muchos viajeros optan por realizar algunas de sus paradas en museos. Y es que, no hay mejor manera de conocer la cultura y la historia artística de un país que acudiendo a algunos de estos centros. De hecho, por fortuna, en España tenemos una larga lista de indispensables que no pueden faltar en los viajes.

El arte español es innegable y la prueba de ellos la tenemos también en nuestros museos. Cada año, estos centros publican el ejercicio que han realizado a lo largo de los pasados 12 meses. Un registro donde se ha podido apreciar que algunos han batido récords de afluencia. Por ello, realizamos un breve repaso, del primero al último, de los diez museos españoles más visitados del 2024.

Museo del Prado (Madrid)

Interior del Museo del Prado. Madrid | Imagen de losmininos, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

El líder indiscutible de la lista cuenta en su palmarés con más de 3,5 millones de visitantes en un año. Unas cifras de infarto con la que el museo deja patente el entusiasmo de los visitantes por ver obras tan legendarias como las de Velázquez, el Greco, Goya, Tiziano, Rubens y el Bosco.

Museo Reina Sofía (Madrid)

Museo Reina Sofía. Madrid | Imagen de Zarateman, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Este centro de arte moderno y contemporáneo recibió casi 2 millones de asistentes. Un hito más para un museo de la capital española. Pues, obras como las de Picasso, Dalí y Miró se convierten en algunos de los principales atractivos del lugar. Una parada obligatoria si se visita Madrid, pues alberca más de 25.000 piezas.

Museo Guggenheim Bilbao

Museo Guggenheim de Bilbao | Pixabay

Diseñado por Frank Gehry, este museo llama la atención de todo aquel que visite Bilbao por su particular estructura. Su arquitectura vanguardista ha enamorado a todo aquel que la ve, sumado a sus obras. De hecho, según los registros, en el 2024 asistieron más de 1,3 millones de personas.

Thyssen-Bornemisza (Madrid)

Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid | Imagen de Kyle Magnuson from Los Angeles, United States, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

El museo, gestionado por la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, se ha convertido en una de las paradas obligatorias de los viajeros que van a Madrid. De hecho, más de 951.000 personas apostaron por ver obras tan emblemáticas de maestros como Van Gogh, Rembrandt, Picasso y Hopper, entre otros.

Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona)

Museu Nacional d'Art de Catalunya | Imagen de MARIA ROSA FERRE from Vilafranca del penedes, Catalunya, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Situado en el Palau Nacional de Montjuïc, en Barcelona, el lugar alberga una colección de arte catalán inigualable. Más de 860.000 personas han postado por ver el arte que guarda su interior. Pues, entre otras cosas, es posible ver la mejor colección mundial de pintura mural románica, colección de arte gótico u obras de artistas del modernismo catalán, siendo Gaudí uno de los protagonistas.

Museo Nacional Arqueológico (Madrid)

Museo Arqueológico Nacional. Madrid | Imagen de Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Los amantes de la arqueología no pueden irse de la ciudad sin visitar este museo, pues es considerado como el principal museo español dedicado a esta ciencia. Según los registros, más de 627.000 visitantes han tenido la oportunidad de ver piezas originarias de España, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna, pero también de países del exterior.

Museo Nacional de Altamira (Cantabria)

Museo Nacional de Altamira (Cantabria) | Imagen de Alonso de Mendoza, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El norte de España también goza de tener algunos de los museos más visitados. El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira cuenta con una réplica de la cueva original (Neocueva). Además, tiene una exposición, ‘Los tiempos de Altamira’, que detalla con mucho cuidado el arte y la vida prehistórica. Una parte de la historia que fue conocida por más de 292.000 personas.

Museo Sefardí (Toledo)

Museo Sefardí. Toledo | Imagen de Maxim B. from Atlanta, GA, USA, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

El museo se encuentra dentro de la Sinagoga del Tránsito, considerado como una de las sinagogas medievales mejor conservadas del mundo. Más de 259.000 personas han tenido la oportunidad de ver las salas que exhiben la historia y cultura del pueblo sefardí, entre otras colecciones.

Museo Nacional de Escultura (Valladolid)

Museo Nacional de Escultura. Valladolid | Imagen de José Luis Filpo Cabana, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Los amantes de la escultura tienen su parada obligatoria en Valladolid. Y es que, el lugar conserva colecciones de escultura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Años de historia en un mismo recinto que fue visitado por más de 170.000 personas el pasado 2024.

Museo Nacional del Romanticismo (Madrid)

Museo Nacional del Romanticismo. Madrid | Imagen de Jorgecft, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El recinto recrea el ambiente de la burguesía del siglo XIX y presenta, entre otras colecciones, una rica recopilación de arte y objetos cotidianos en un palacio del siglo XVIII. Una parada que fue realizada por más de 195.000 visitantes.