Museo Casa Barral, un tesoro literario y marinero en Calafell

La casa en cuestión, que está en pleno paseo marítimo, era una tienda de pescadores que pasó a ser propiedad de la familia Barral; lo primero que te llamará la atención de ella es la balconada que tanto gustaba a Carlos Barral, se trata de una balconada canaria que llegó desde las islas en los felices años 20 del siglo pasado.

Eso es lo que fue esta casa, hoy es un museo de visita obligada en Calafell y también un edificio considerado Bien de Interés Local; además actualmente se está renovando su museografía y, para cuando vayas a visitarlos, descubrirás que su planta baja se ha convertido en una sala dedicada al Calafell más literario y la segunda en un lugar dedicado a destacar la relevancia literaria de Carlos Barral.

Casa Museo Barral | Imagen de Gabriel Mestre, cortesía de Turismo de Calafell

Este museo, que como decíamos es de visita obligada en Calafell especialmente si eres un amante de las letras, no es el único tesoro cultural que guarda esta localidad catalana a la que Barral se refería como ‘el mito de la infancia feliz’ dando buena cuenta de lo feliz que fue la suya en este rincón de la Costa Dorada; el escritor Joan Marsé, amigo además de Carlos Barral, forma también parte de la historia literaria de Calafell, de hecho tenía casa propia en la localidad y allí pasaba sus veranos.

Hay más porque Carlos Barral, como editor, era venerado por muchos y eso hizo que escritores tan importantes como García Marquez o Vargas Llosa pasearan también las calles de la localidad de Calafell junto a él, de hecho en los años 60 este encantador pueblo de la Costa Dorada fue considerado como el epicentro de la literatura hispanoamericana ¡ahí es nada!.

Casa Barral | Imagen cortesía de Turismo del Penedés

En Calafell no solo se respira y se degusta el Mediterráneo, también la cultura, en particular la literatura y todo gracias a un escritor y editor que puso así esta localidad catalana en el mapa del mundo, Carlos Barral, ¿cómo no visitar su Casa Museo?.