El mercado medieval de este fin de semana a 33 minutos en tren desde Madrid

Agosto en Madrid tiene una salida rápida: subirse al Avant en Atocha y bajarse en Toledo 33 minutos después. Esta vez el motivo tiene fecha de caducidad, porque hasta el domingo 16 de agosto el Paseo de Recaredo (la avenida que bordea la muralla entre la Puerta del Cambrón y la Puerta de Bisagra) se llena de puestos, telas y hogueras. Es uno de esos planes gratis que no piden más trámite que aparecer.

Hablamos del Mercado Medieval de Toledo, que este verano ocupa cuatro jornadas seguidas dentro de la Feria y Fiestas de la Virgen del Sagrario.

Imagen de archivo de un mercado medieval | iStock

Horario

El horario es lo primero que conviene apuntar: el mercado abre cada día de 19:00 a 01:00 horas, y hoy viernes 14 es el segundo de los cuatro días. Le siguen el sábado 15 y el domingo 16. La organización corre a cargo de Tempus Aevus, en colaboración con Mark & Event, y el acceso es libre: solo se paga lo que se consuma en los puestos.

En Toledo, en pleno agosto, la tarde es la única franja civilizada para pasear, y el Paseo de Recaredo se convierte de noche en una zona ajardinada, llana y abierta al pie del recinto amurallado, con el casco histórico iluminado por encima.

Los puestos reparten artesanía, alimentación y gastronomía tradicional entre los árboles del paseo, con los tenderetes ambientados en estética medieval. Alrededor se suceden los pasacalles con música en directo, el teatro de calle, los títeres y los espectáculos de fuego, además de talleres pensados para los más pequeños. Es un plan que funciona igual de bien para quien pisa Toledo por primera vez que para quien vive aquí: no hay recorrido obligatorio ni horario de sesión, se entra y se sale por donde apetece.

Conviene saber que estos días la ciudad entera está de fiesta.

El viernes 14 : a las 20:30 salen los gigantones y cabezudos desde la plaza del Ayuntamiento acompañados de batucada y charangas, y a las 21:30 llega la degustación de limonada en el Patio de Armas de la Puerta de Bisagra, a un paso del propio mercado. Por la noche, Leire Martínez actúa gratis en La Peraleda a las 23:30.

: a las 20:30 salen los gigantones y cabezudos desde la plaza del Ayuntamiento acompañados de batucada y charangas, y a las 21:30 llega la degustación de limonada en el Patio de Armas de la Puerta de Bisagra, a un paso del propio mercado. Por la noche, en La Peraleda a las 23:30. El sábado 15 : día grande, la Catedral abre desde las 07:00 con misas cada hora y con los botijos del claustro para beber el agua de la Virgen.

: día grande, la Catedral abre desde las 07:00 con misas cada hora y con los botijos del claustro para beber el agua de la Virgen. El domingo 16: además del mercado, hay magia infantil a las 11:30 en el Paseo de la Vega y una Feria sin ruido de 21:00 a 00:00 en La Peraleda, con el sonido de las atracciones reducido para que puedan disfrutarlas personas con trastorno del espectro autista o hipersensibilidad auditiva.

El Ayuntamiento ha destinado 334.752,46 euros al conjunto de la programación.

Cómo llegar desde Madrid

El Avant de Renfe une Madrid-Puerta de Atocha con Toledo en unos 33 minutos, con una decena larga de frecuencias diarias y billetes que arrancan en torno a los 14 euros por trayecto en tarifa base. Desde la estación de Toledo (neomudéjar, y una parada fotográfica en sí misma) el Paseo de Recaredo queda a un paseo corto rodeando la muralla.

En coche, la A-42 deja la ciudad en algo menos de una hora desde Madrid, aunque en fin de semana de agosto y con la feria montada conviene salir con margen y contar con que aparcar cerca del casco costará más de lo habitual.