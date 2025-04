¿Sabes cuáles son y dónde están las ciudades históricas mejor conservadas del mundo?

Las ciudades en las que vivimos no surgieron por casualidad, fueron fundadas en su lugar concreto por alguna razón, en general podríamos decir que eran en su día un lugar idóneo para la vida, algo que podemos deducir fácilmente viendo como las ciudades más antiguas suelen estar ubicadas cerca de una fuente natural de agua dulce. Pero no vamos a divagar acerca de por qué las ciudades se fundaron en los lugares que ocupan hoy y no en otros sino que vamos a acercarnos a las ciudades históricas más antiguas, algunas de las cuales son, además, las ciudades del mundo que llevan más tiempo habitadas.

Atenas, en Grecia

Atenas | Pixabay

Atenas está habitada desde el Neolítico (aproximadamente el año 5.000 a.C.), se trata de uno de los asentamientos humanos más antiguos de Europa y es que sabemos que la Acrópolis estaba ya ocupada en el Neolítico temporano, ahora bien, como ciudad importante se consolidó hacia el año 2.000 a.C., en la Edad de Bronce, eso sí, lo más conocido de la ciudad, la Atenas clásica, está representada por el Partenón que data del S.V a.C.

Jerusalén, en Israel

Jerusalén | Pixabay

Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo y es que lleva habitada miles de años, además conserva sus barrios históricos en los que se respetan los sitios sagrados de tres religiones principales: el judaísmo, el cristianismo y el Islam.

Visitas imperdibles en Jerusalén: los vestigios más antiguos de la ciudad son los restos de las murallas cananeas que datan del año 1.800 a.C aunque el lugar más emblemático de la ciudad bien podría ser el Muro de los Lamentos que es lo que queda en pie del Segundo Templo Judío y data del S.I a.C.

Roma, en Italia

Roma | Pixabay

La ciudad de Roma lleva habitada desde, aproximadamente, el año 1.000 a.C.; es verdad que la fundación mítica de Roma (Rómulo y Remo) data del año 753 a.C. pero lo cierto es que hay restos arqueológicos previos lo que indica que el lugar estaba habitado previamente.

Visitar Roma es viajar en el tiempo pero ¿sabes cuáles son sus edificios más antiguos? El Templo de Hércules Vencedor en el Foro Boario, construido en el año 120 a.C., el Panteón que data del año 27 a.C. y el Coliseo, levantado entre los años 70 y 80 d.C.

Kioto, en Japón

Kioto | Pixabay

Kioto es una ciudad imperial y milenaria, es la antigua capital del imperio nipón y conserva cientos de templos, jardines y barrios tradicionales que son testigos mudos de su larga historia.

En Kioto es famoso el barrio de Gion, que es el barrio de las geishas, también es uno de los enclaves más recomendados de Japón para gozar de la Sakura (la floración del cerezo) y por supuesto cuenta también con sus visitas imperdibles entre las que no puede faltar el Templo Kiyoomizudera, fundado en el año 778 d.C que pasa por ser uno de los edificios más antiguos de la ciudad (aunque se estima que algunos santuarios sintoístas originales podrían ser incluso anteriores, lo que sucede es que han sido muy reformados a lo largo de la historia).

Fez, en Marruecos

Fez | Pixabay

La medina de Fez (Fez el-Bali) es una de las mayores zonas peatonales (sin coches) del mundo y se conserva prácticamente intacta desde el medievo; esta ciudad marroquí es un laberinto de callejones con sus madrasas y sus mercados tradicionales; su edificio más antiguo es la mezquita Al-Qarawiyyin que data del año 859 d.C., también pasa por ser la universidad más antigua del mundo todavía en funcionamiento hoy.

Además de la medina y la mezquita, en Fez no puedes dejar de visitar las curtidurías con sus espectaculares piscinas de tinte, el Palacio Real de Fez (Dar al-Makhzen) y el Jardín Jean Sbil.

¿Echas en falta alguna ciudad en esta lista? Es verdad que faltan algunas de las ciudades que llevan habitadas más siglos (milenios, realmente) de forma continuada como Jericó en Cisjordania, Damasco y Alepo en Siria, o Byblos y Sidón en Líbano pero no las hemos incluido porque, por cuestiones relacionadas con la estabilidad política, resulta difícil visitarlas.