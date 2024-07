La historia de la Iglesia de Santa María de Eunate y su curiosa vinculación con el Camino de Santiago

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Navarra, concretamente a la zona de Muruzábal. Allí encontramos un gran número de monumentos, rincones y construcciones de ensueño. Un claro ejemplo es, precisamente, la Iglesia de Santa María de Eunate.

Este templo está situado en un lugar verdaderamente estratégico, puesto que es el punto en el que se juntan los Caminos de Santiago de Roncesvalles y el de Somport. Llama poderosamente la atención por sus numerosos elementos pero, sobre todo, por su exquisita e impresionante portada románica.

La Iglesia de Santa María de Eunate, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este templo se erigió en la segunda mitad del siglo XII, siguiendo el estilo románico. En un primer momento era una ermita perteneciente a una cofradía local. Hay quien dice que, debido a que está algo alejada del pueblo y que se han encontrado ‘vieiras’ en las tumbas de esta iglesia, fue nada más y nada menos que un lugar de hospedaje para peregrinos.

Interior de la Iglesia de Santa María de Eunate | Imagen de Josep Renalias en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El conjunto de esta Iglesia de Santa María de Eunate destaca por ser de nada más y nada menos que planta octogonal imperfecta. Entre otras cuestiones, llama la atención por estar rodeada por una galería porticada de unos 33 arcos, con sus capiteles perfectamente decorados. En los muros exteriores, se alternan ventanas caladas y ciegas, y cuenta con dos puertas de acceso. La del norte, situada ante el Camino, está mucho más decorada que la otra, que cuenta con elementos más sencillos.

Sea como sea lo cierto es que, inevitablemente, esta Iglesia de Santa María de Eunate, precisamente por su originalidad en cuanto a arquitectura se refiere, ha llamado la atención a muchísimos turistas, pero también a estudiosos. Entre otras cuestiones, llama poderosamente la atención su planta centralizada. Al fin y al cabo, no fue algo habitual en el Románico hispano.

Existen algunos ejemplos, como la Iglesia de la Vera Cruz de Segovia (planta dodecagonal) o la Iglesia de San Marcos de Salamanca (planta circular), pero en realidad no era para nada habitual. La que más puede llegar a asemejarse, en cierta medida, es la Iglesia del Santo Sepulcro en Torres del Río (Navarra). Las dos construcciones cuentan con formas bastante similares.

Iglesia de Santa María de Eunate | Imagen de Gunnar Wrobel en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Es importante tener en cuenta que el hecho de que la Iglesia de Santa María de Eunate esté algo alejada del municipio, hace posible que peregrinos y visitantes se dejen llevar por su encanto. Y no solamente eso, sino que también se ha convertido en un escenario más que perfecto para numerosos proyectos que tienen que ver, incluso, con los Templarios. Algo con lo que se le ha relacionado en muchas ocasiones pero que, en realidad, no existe un documento que lo acredite. Sea como sea, si estás pensando en visitar la zona, déjate llevar por el encanto de esta iglesia. ¡Estamos completamente convencidos de que no te decepcionará!