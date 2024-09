Historia de la Iglesia de Santa Clara y su curiosa vinculación con un médico

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la capital de Extremadura. Es evidente que Mérida es una de las ciudades con más historia y más encanto que podemos encontrar en esta Comunidad Autónoma y en España. Recorrer su casco antiguo es una auténtica delicia, puesto que encontramos un gran número de construcciones y monumentos que no dejan absolutamente indiferente a nadie.

Un claro ejemplo es la Iglesia de Santa Clara. Se trata de un templo que está ubicado en el centro de Mérida, justo dentro del triángulo imaginario que forman el Ayuntamiento, la Asamblea de Extremadura y la Concatedral de Santa María la Mayor. Esta Iglesia formaba parte del antiguo Convento de Santa Clara y, en la actualidad, es la sede del Museo de Arte Visigodo de la ciudad.

La Iglesia de Santa Clara de Mérida, a través de su historia

Para descubrir qué hay detrás de su origen, tenemos que fijarnos en la figura de Lope Sánchez de Triana, un afamado médico emeritense. Fue él quien fundó este convento en el año 1602. Es importante tener en cuenta que las primeras trazas de este diseño, que datan del año 1615, fueron obra de un reconocido maestro de Trujillo, que no es otro que García Carrasco.

A pesar de todo, varios años después, estas trazas fueron reelaboradas por nada más y nada menos que Ordarza Zabala y por Bartolomé González Montiel, de Zafra. Se trata, indudablemente, de dos de los grandes maestros de la época. No fue hasta 1622 cuando comenzaron las obras para la construcción de este convento. Éstas estuvieron a cargo no solamente de Diego Miguel, de Medellín, sino también de su hijo Francisco Miguel. Un proyecto que no se vio finalizado hasta el siglo XVII.

Iglesia de Santa Clara | Imagen de Heribert Bechen en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

La Iglesia de Santa Clara de Mérida, a través de sus características

Esta construcción es, sin duda, uno de los mejores ejemplos en cuanto a barroco clasicista que podemos encontrar en la ciudad. Por si fuera poco, este templo cuenta con una cruz latina, aunque con los brazos del crucero y cabecera apenas desarrollados. En cuanto al exterior, debemos apreciar que sus muros arrancan de un zócalo de granito. Algo que es bastante usual en las iglesias que cuentan con esta tipología. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la Torre del Monasterio de las Freylas de Santa Eulalia.

El material utilizado, tanto en esquinas como en la propia portada de esta Iglesia, es el granito. Algo que le brinda una belleza verdaderamente especial. Además, en forma de torre-mirador, esta Iglesia cuenta con un cuerpo superpuesto con el que se cubre a la perfección el crucero. No podemos dejar de mencionar las dos portadas situadas en los muros laterales del templo, siendo la principal la que está ubicada en la Calle Santa Julia.

Interior de la Iglesia de Santa Clara | Imagen de VonRalph en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Mérida, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta la Iglesia de Santa Clara. Se trata de una edificación verdaderamente sorprendente y única que, cada día que pasa, consigue cautivar aún más tanto a emeritenses como a visitantes. ¡No te dejará indiferente!