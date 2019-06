Una habitación submarina única en el mundo

Pemba, es una isla remota frente a la costa este de Ýfrica, en Zanzíbar. Y está tan lejos de la civilización, que es posible que tal vez a simple vista no la encuentres. Y en este pequeño paraíso, alejado de todo es donde se encuentra ubicado The Manta Resort. Un complejo hotelero de lujo muy diferente a los que puedas encontrar en otras islas tropicales. Si buscas tranquilidad, integrarte en la naturaleza y gente amable, este es un destino para ti. Además de restaurantes con magníficas vistas, Club de playa, piscina de aguas cristalinas, clases de buceo para principiantes, playas infinitas y un fabuloso spa. The Manta Resort ofrece un alojamiento muy especial para aventureros. Una habitación submarina. La primera y única habitación submarina del mundo. Una isla flotante privada con un dormitorio a cuatro metros de profundidad. En tu habitación submarina puedes tomar el sol durante el día en la superficie, observar las estrellas en la cubierta superior por la noche, descansar o comer en la cubierta de agua, y dormir rodeado de peces tropicales. En medio del Océano Ýndico frente a la costa de Tanzania, en este cubo de cristal estarás completamente inmerso en el entorno marino, donde la estrella es la manta raya, y meciéndote anclado a 250 metros de la costa sobre un arrecife de coral. Precios desde 1.188 euros para dos personas la habitación doble con todo incluido y desde 714 por persona individual. El creador de esta habitación flotante, es Mikael Genberg, quien creó por primera vez una habitación de hotel bajo el agua en Suecia llamada Otter Inn de la que ya os hemos hablado e Viajestic. La habitación individual flota en medio del lago Mälaren y, al igual que en la habitación de la isla de Pemba, ofrece vistas de los peces bajo el agua del lago. The Manta Resort ofrece también seis Villas frente al mar con aire acondicionado, cama king size, amplio baño en suite terraza, cuatro habitaciones Superior Jardín con vistas al mar entre exuberante vegetación, y ocho habitaciones estándar con techo de paja makuti situadas en los jardines. Estas últimas sin aire acondicionado, pero si con ventilador en la habitación. El complejo disponde de Wifi en las áreas comunes. Un resort diferente a todos, integrado en la naturaleza y el mar. Un lugar único y perfecto como base para explorar Pemba o para disfrutar de safaris en Tanzania, te lo organizan. The Manta Resort es un lodge con todo incluido lo que significa que todo, incluyendo las bebidas, la lavandería, la comida e incluso los tratamientos de spa entran en el precio. Los únicos extras son el buceo y las excursiones. en las que quieras participar.