Toledo es también una provincia para comérsela

La ciudad de Toledo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es que la ciudad de las tres culturas es tan magnífica que merece ese reconocimiento y más, por eso hay otros lugares y aspectos de la provincia toledana que permanecen casi en secreto, a la sombra de esta emblemática capital provincial. Ahora bien, ni tan siquiera la grandeza de Toledo puede hacernos olvidar lo rico que sabe Toledo y, por si acaso fuera así, en septiembre se va a celebrar la primera feria de turismo gastronómico de esta provincia: Sabor Toledo.

Lo primero, toma nota de las fechas y el lugar en que se celebrará Sabor Toledo: del 24 al 27 de septiembre en el parque de la Vega; serán entonces cuando Toledo celebra su riqueza gastronómica saboreándola a placer y es que en este evento participarán productores y artesanos del sector gastronómico protagonizando propuestas gastronómicas vinculadas a los productos locales y de proximidad: habrá showcookings y otras actividades gastronómicas pero también talleres para niños, música y conciertos.

Cartel de la feria Sabor Toledo | Imagen cortesía de la Diputación de Toledo

Esta feria gastronómica, aunque se celebra en Toledo capital, abre sus espacios a otras comarcas de la provincia (la Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra - Torrijos) y a estas alturas tiene la confirmada la participación de más de 60 productores locales que celebrarán la gastronomía toledana a través de sus productos y sus recetas, en definitiva a través de sus sabores.

¿Y qué sabores mandan en esta feria? Los propios de las bodegas y queserías, también los de las almazaras y obradores y de todos los productos agroalimentarios toledanos; son además sabores que podrás tanto degustar in situ como llevártelos a casa porque habrá degustaciones, tapas, showcookings y venta de producto local además de mucha fiesta: teatro y otras actividades infantiles, también música en vivo.

Mazapán de Toledo | Imagen de Tamorlan, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Qué productos te vienen a la cabeza pensando en sabores toledanos? Mazapán, empiñonadas, azafrán, queso manchego, aceite de oliva, carne de caza, cochifrito, perdiz a la toledana… Visita Sabor Toledo del 24 al 27 de septiembre y descubre estos sabores y más…