Odeleite es la mejor playa fluvial del Algarve portugués

Odeleite es Algarve y eso suena a paraíso de verano, costa y mar pero esta localidad portuguesa no tiene costa ni playa, es de interior; ahora bien, ha logrado hacerse con un distintivo que asociamos a las mejores playas, la Bandera Azul ¿cómo y por qué? Porque su embalse y sus piscinas flotantes lo valen: por la excepcional calidad de sus aguas, un entorno natural de gran belleza y todos los servicios y comodidades que puedas necesitar (aseos, aparcamiento, servicio de socorrismo…).

¿Sabías que este embalse, el de Odeliete, es conocido popularmente como el Dragón Azul? Para explicar el origen del nombre no conviene pensar en cuentos mágicos ni en monstruos que habitan en lagos sino en algo mucho más prosaico: la forma del embalse. Tiempo atrás una foto aérea del embalse dio la vuelta al mundo porque, visto desde esa perspectiva, el embalse dibujaba la forma de un dragón ¿resultado? El embalse de Odeleite es, desde entonces, el Dragón Azul, un dragón que estrena piscinas flotantes y Bandera Azul.

Embalse de Odeleite | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

El embalse de Odeleite era, hasta ahora, lugar de baño para los habitantes de la zona y a lo sumo un destino curioso para quienes conocían la historia del Dragón Azul; ahora que a esto se añaden dos piscinas flotantes, una para adultos y otra infantil, zonas de solárium, sombra y picnic además de bar con terraza, aseos, apartamiento y servicio de socorrismo en la temporada de baño en una zona, por lo demás, muy recomendable para los amantes del turismo activo, Odeleite, el Dragón Azul, se ha convertido en una de las visitas imperdibles del interior del Algarve portugués en verano.

Además, quienes se animen a disfrutar la única Bandera Azul de interior de Portugal, descubrirán también un pequeño pueblo con mucho encanto gracias a sus casa blancas, sus calles tranquilas y su paisaje de sierra y agua embalsada; cabe tener en cuenta también que este pueblo portugués está a tiro de piedra de España: a solo 23 kilómetros de Ayamonte por la Vía do Infante (la A22, autovía exenta ya de peajes).

Piscinas en el embalse de Odeleite | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

Más información de interés: las playas más cercanas a Odeleite está a una media hora de trayecto en coche y son las de Monte Gordo, Santo António y Manta Rosa y entre las visitas imperdibles cercanas a esta pequeña localidad portuguesa están Castro Marím con su imponente castillo medieval y un importante lugar natural: la Reserva natural do Sapal de Castro Marie y Vila Real de Santo António en cuyas lagunas se pueden ver flamencos; otro pueblo cercano a Odeliete interesantes es Alcoutim, popular por su castillo y sus playas fluviales.