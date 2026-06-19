El pueblo de Alicante conocido como "el paraíso de la gamba roja" que tienes que visitar este verano

Dénia, se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de la Costa Blanca para el verano. Sus más de 20 kilómetros de costa, su casco histórico y el entorno natural hacen de esta localidad un lugar donde el mar y la montaña conviven en un mismo paisaje.

Pero si hay algo que ha llevado el nombre de Dénia más allá es su gastronomía. En 2015, la UNESCO declaró a la localidad Ciudad Creativa de la Gastronomía, un reconocimiento que destaca el trabajo conjunto de pescadores, agricultores y cocineros locales. Entre todos los productos de la zona, el más reconocido es la gamba roja, considerada una de las más valoradas del Mediterráneo.

La gamba roja no es exclusiva de Dénia: se trata de la especie Aristeus antennatus, un crustáceo de aguas profundas que vive en el Mediterráneo. En el caso de la localidad alicantina, la pesca se realiza mediante arrastre de fondo desde la flota del puerto. Por tratarse de una especie de aguas tan profundas, su captura es limitada. Esa escasez, junto con la calidad de las capturas, explica buena parte de su elevado precio en el mercado.

La fama de la gamba roja de Dénia también tiene que ver con su entorno gastronómico. La localidad cuenta con varios restaurantes de alta cocina, lo que ha contribuido a situar este producto local entre los más reconocidos de España y a reforzar el apodo por el que hoy se conoce a Dénia: el paraíso de la gamba roja.

Y además de su fama gastronómica, Dénia ofrece varias opciones para quienes buscan playa y naturaleza. Entre sus arenales más conocidos están Les Marines, Les Deveses, Els Molins y La Cala, ideales tanto para el baño como para el buceo.

El Parque Natural del Montgó, que domina el paisaje de la localidad, cuenta con rutas de senderismo de distintos niveles, desde la Vía Verde hasta el ascenso a la cumbre. En el casco histórico destaca el Castillo de Dénia, una fortaleza de origen islámico con vistas a parte del litoral, así como el barrio de Baix la Mar, que conserva la estética de sus antiguas casas de pescadores.

Con esta combinación de playa, naturaleza y gastronomía, Dénia es una opción perfecta para tu escapada de verano 2026.