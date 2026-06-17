Arco de San Lorenzo de Jaén: ¿sabías que allí se veló el cuerpo de un Rey que murió trágicamente?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Jaén, donde podemos toparnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el Arco de San Lorenzo. Se trata de una parte de la extinta Iglesia de San Lorenzo, que se erigió entre los siglos XIII y XIV. En su interior podemos encontrar azulejos y artesonados moriscos, así como una pequeña capilla.

Arco de San Lorenzo de Jaén, a través de su historia

Arco de San Lorenzo | Imagen de Kordas, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que se dice que, en este lugar, se veló el cuerpo del Rey Fernando IV el Emplazado, que murió trágicamente en Jaén el 7 de septiembre de 1312. Ese es el motivo por el que, a lo largo de los siglos, se realizó un responso en el Arco durante los entierros de los obispos de la ciudad. Además en esta construcción, en julio de 1555, se bautizó a Maximiliano de Austria, tío de Carlos I.

Pero no todo queda ahí, puesto que, entre la gran cantidad de curiosidades que esconde este Arco de San Lorenzo, hay que destacar que está sepultado Juan de Olid, secretario del Condestable Miguel Lucas de Iranzo. Es más, la pequeña capilla llegó a servir de titular del Hospital de la Madre de Dios, fundado en 1491 por don Luis de Torers, hijo del Condestable Iranzo. Por si fuera poco, también fue capilla del primer Seminario Conciliar de Jaén, que fue fundado en el año 1620.

Siglos más tarde, concretamente en 1825, la Iglesia de San Lorenzo terminó derrumbándose a causa de su abandono, quedando únicamente en pie el Arco. Tanto la parroquia como el archivo fueron trasladados a la Iglesia de San Bartolomé, mientras que su tesoro artístico se reparte entre la Merced y San Bartolomé. No podemos dejar de mencionar que, en 1877, fue declarado Monumento Nacional y que, en 1969, la Dirección General de Bellas Artes comenzó su restauración, que estuvo dirigida por el reconocido arquitecto jienense Luis Berges Roldán.

La Capilla, una de las grandes joyas de esta construcción

Arco de San Lorenzo | Imagen de Kordas, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Está cubierta de bóveda de ladrillo, en cuyo centro encontramos un colgante de yesería del que se engancha una lámpara votiva. Hay que destacar que toda la pared de esta edificación está perfectamente cubierta por un zócalo de alicatado mudéjar, de gran valor artístico. Sobre el altar, nos topamos con un nicho de arco rebajado que alberga un crucifijo sobre fondo de damasco rojo.

Por si fuera poco, este impactante nicho está decorado con una fina yesería mudéjar que recorre a manera de festón los paneles de azulejos. En cuanto a los laterales de la entrada, podemos encontrar una inscripción en letra gótica que dice lo siguiente: “Esta capilla de Jesús Nazareno es | del Hospital de la Madre de Dios”.

Lo que es un hecho es que el Arco de San Lorenzo, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Jaén. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a esta ciudad andaluza, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta él y, a su vez, dejarte llevar por el encanto de su Capilla. ¡No te dejará indiferente!