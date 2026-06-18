Descubre la historia del Castillo situado en la excomulgada localidad de Trasmoz

Viajamos a la provincia de Zaragoza, concretamente hasta la localidad de Trasmoz, conocida por ser uno de los enclaves más disputados por los reinos de Aragón y Navarra, en la frontera entre ambos. Allí nos topamos con un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes. Un claro ejemplo es, precisamente, su Castillo.

Castillo de Trasmoz, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, según fuentes navarras, esta construcción ya existía en el año 1185, cuando las tierras en torno a él pertenecían a Navarra y eran pugnadas por los aragoneses. Finalmente, comenzó a formar parte de la Corona de Aragón tras la mediación del rey Alfonso II. Con posterioridad, pasó a manos de Sancho Pérez de Monteagudo como donación de la Corona.

Después de la unión dinástica entre las Coronas de Castilla y Aragón, así como la conquista de Navarra por Fernando II de Aragón, se produjo el cese de las disputas nobiliarias. Por lo tanto, como consecuencia, el Castillo de Trasmoz quedó completamente abandonado. No podemos dejar de mencionar que Gustavo Adolfo Bécquer decidió recoger las leyendas del castillo de Trasmoz en ‘Cartas desde mi celda’, después de residir junto a Casta Esteban, los hijos de ambos y su hermano Valeriano Domínguez Bécquer en la hospedería del Monasterio de Veruela.

Por si fuera poco, hay que mencionar que, en el año 1988, Manuel Jalón Corominas logró adquirir esta impresionante edificación. Pero no todo quedó ahí, puesto que dio el importantísimo paso de crear la Fundación Castillo de Trasmoz. Con posterioridad, comenzó unas labores de restauración y de excavaciones arqueológicas. Además, publicó el libro ‘Leyenda negra de Trasmoz’.

Castillo de Trasmoz | Imagen de Benjamín Núñez González, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hay que destacar que esta fortaleza es de planta hexagonal y cuenta con torres en los extremos, que datan de los siglos XIII, XIV y XV. Es más, la Torre del Homenaje es el elemento más antiguo de los que se conservan de este Castillo. Está situada en el centro del castillo, es de planta cuadrada y antiguamente estaba rematada con almenas.

Todo sobre Trasmoz, el pueblo excomulgado sobre el que existe una maldición

Una de las cuestiones que más llama la atención de esta localidad zaragozana, más allá de su castillo, es que está oficialmente excomulgado desde el siglo XIII. Pero no todo queda ahí, puesto que también está maldecido desde el siglo XVI, y todo como como consecuencia del histórico conflicto de poder, tierras y cobro de impuestos con el cercano Monasterio de Veruela.

Para comenzar, la Excomunión se produjo 1255. Por aquel entonces, Trasmoz era el único señorío laico de la zona, por lo que no pagaba ni los diezmos ni se sometía a las reglas impuestas por los monjes. Hartos de esta situación, así como de las constantes disputas por el uso de pastos y aguas, el abad del monasterio acusó a los vecinos de brujería y herejía, logrando que el Papa excomulgase a todo el pueblo.

La Maldición, por su parte, se produjo siglos después, concretamente en 1511. El señor de Trasmoz ganó un pleito contra el abad del monasterio por el desvío de las aguas del río. Profundamente enfadado por esta derrota, la Iglesia no tuvo reparos a la hora de pedir permiso al papa Julio II para maldecir al pueblo, y lo hizo utilizando los versos del Salmo 108 de la Biblia. ¡Muy curioso!