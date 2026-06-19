Las 10 mejores fiestas y festivales que se celebran en julio en Europa

Durante el mes de julio se celebran cada año multitud de eventos en toda Europa: desde festivales de música, hasta fiestas tradicionales, pasando por desfiles, fuegos artificiales e incluso un carnaval. La empresa de viajes sorpresa Waynabox ha publicado un ranking con las 10 mejores fiestas y festivales del próximo mes en Europa. Descúbrelas a continuación:

Mañana de julio (Bulgaria)

1 de julio de 2026

Plovdiv (Bulgaria) | iStock

En Bulgaria, durante la fiesta conocida como Mañana de julio, de cierta inspiración hippie, los ciudadanos dan la bienvenida al verano. Para ello, muchas personas se desplazan hasta el mar negro la víspera, se reúnen durante la noche alrededor de hogueras para cantar canciones y pasar el rato hasta ver amanecer y recibir los primeros rayos de sol de la madrugada del día 1.

Palio de Siena (Italia)

2 de julio de 2026

La segunda de las recomendaciones de Waynabox es la tradicional carrera de caballos que se celebra en Siena, la Toscana. Se trata de una de las más antiguas del mundo y es todo un acontecimiento para los lugareños. Antes de la carrera también se celebra un vistoso desfile en el que la población se disfraza con vestidos y trajes de la Edad Media.

Fiesta del Orgullo Gay (Colonia)

Del 3 al 6 de julio de 2026

También conocida como Christopher Street Day, es una de las fiestas del Orgullo Gay más multitudinarias de Europa, con más de un millón de visitantes. Decenas de carrozas participan en el gran desfile que este año se celebrará el domingo 5 de julio, aunque habrá celebraciones durante las dos semanas previas. Quienes hagan un viaje sorpresa a Colonia también podrán disfrutar durante todo el fin de semana de los actos y fiestas de día y de noche que se celebran por las calles de la ciudad.

Sanfermines (España)

Del 6 al 14 de julio de 2026

San Fermín en Pamplona | iStock

La fiesta española de San Fermín se cuela en la lista de Waynabox y es que es una de las tradiciones más reconocidas en todo el mundo, en buena parte debido a los vistosos encierros taurinos. El ambiente en Pamplona es muy animado, tanto de día como de noche, con conciertos en todo el centro de la ciudad.

Fiestas de Bayona (Francia)

Del 15 al 19 de julio de 2026

La ciudad de Bayona, ubicada en la frontera francesa con España, ha creado su propia versión de las fiestas de Sanfermines, las llamadas Fêtes de Bayonne, igual de animadas que la versión española, aunque sin las corridas de toros. Se trata de una de las mayores fiestas populares del país galo.

Orangemen's day (Irlanda del Norte)

12 de julio de 2026

Esta fiesta solo se celebra en Irlanda del Norte (Reino Unido) y a día de hoy todavía reviste de cierta polémica por la tensión entre los unionistas protestantes y los nacionalistas católicos. En esta fecha, los unionistas (pro-británicos) realizan grandes desfiles con bandas de música, decoran con banderines británicos las calles, se hacen hogueras para quemar determinados símbolos, las familias hacen picnics tras las marchas…

Fiesta Nacional de Francia (Francia)

14 de julio de 2026

Torre Eiffel de París | iStock

Cada 14 de julio se celebra en París un majestuoso desfile de las tropas militares por la avenida de los Campos Elíseos. La fiesta continúa hasta el anochecer, cuando grandes fuegos artificiales iluminan la Torre Eiffel. Además de en la capital francesa, otras grandes ciudades a las que es posible hacer un viaje sorpresa con Waynabox, como Niza, Marsella, Burdeos o Lyon, tienen espectáculos de pirotecnia.

Tomorrowland (Bélgica)

Del 17 de julio al 19 de julio y del 24 al 26 de julio de 2026

Tomorrowland | Eventos 2019

Son muchos los festivales de Europa que podrían entrar en la clasificación de Waynabox, desde el Glastonbury Festival (Reino Unido), el Cruïlla (España) o el Sziget Festival (Hungría). Sin embargo, Tomorrowland es conocido por ser el mayor de todos ellos, con más de quince escenarios y un cartel repleto de grandes artistas de la música electrónica y cuya puesta en escena es insuperable año tras año.

Zomercarnaval (Países Bajos)

Del 24 y 25 de julio de 2026

La ciudad de Róterdam celebra cada año su famoso Carnaval de Verano (Zomercarnaval), en el que más de 2.000 bailarines, carrozas y bandas de música de distintas culturas animan el ambiente en el centro de la ciudad. Además de escenarios y actuaciones en vivo, los visitantes también pueden encontrar puestos de comida y bebida repartidos por todo el centro urbano.

Víspera de la Fiesta Nacional de Suiza (Basilea, Suiza)

31 de julio de 2026

Spalentor de Basilea | Imagen de Zairon, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El 31 de julio es la víspera de la Fiesta Nacional de Suiza, celebrada anualmente el día 1 de agosto. Para festejarlo, en Basilea celebran un gran espectáculo de fuegos artificiales en el Rin a las 23:00 del 31 de julio. Desde las 17:00 hasta las 2:00 horas también hay puestos de comida y música en directo para celebrarlo con familia y amigos.