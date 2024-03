La curiosa historia de la Plaza Ochavada de Archidona y el origen de su nombre

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia de Málaga, concretamente al municipio de Archidona. Se trata de un lugar verdaderamente especial y mágico, que cuenta con un encanto que no deja absolutamente indiferente a nadie. ¡Merece la pena visitarlo!

Entre sus tantas construcciones y rincones de ensueño, destaca la conocida como Plaza Ochavada. Se trata, indudablemente, de una de las grandes joyas del urbanismo andaluz del siglo XVIII. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una mezcla perfecta entre tradición mudéjar y urbanismo francés.

Esto hace posible que la Plaza Ochavada de Archidona sea, indudablemente, una de las plazas públicas más sorprendentes y espectaculares que podemos encontrar en España. Hasta tal punto que, en 2007, recibió un importante reconocimiento, como “Primera Maravilla de la Provincia de Málaga”. ¡Muy merecido!

La Plaza Ochavada de Archidona, a través de su historia

Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que fue construida en 1786 por Antonio González Sevillano y Francisco Astorga Frías, reconocidos alarifes locales. Fueron ellos los que hicieron la propuesta de construir una plaza ochava (octogonal), y fue eso lo que precisamente le dio nombre.

No es ningún secreto que, visualmente, esta Plaza Ochavada es verdaderamente atractiva. En su interior, encontramos un gran número de fachadas en las que podemos apreciar una armonía entre el blanco de la cal y el ladrillo rojo. Un diseño que incluso nos recuerda, indudablemente, al de un patio andaluz combinado con lo clásico.

Plaza Ochavada de Archidona | Imagen de Té y kriptonita en Wikipeida, licencia: CC BY-SA 3.0

Es importante tener en cuenta que una de las grandes características de esta Plaza situada en Archidona es que no puedes verla desde fuera, ya que no hay fachadas externas. Para poder disfrutar de toda su belleza, debes entrar en ella. Estamos ante lo que podría ser un enorme patio cerrado, algo similar a la tradición islámica de no prestar mucha atención a las fachadas exteriores sino centrarse únicamente en el interior.

A pesar de tener ocho fachadas, y ser diferentes entre sí, forman un conjunto absolutamente perfecto. Las dependencias de esa fachada principal, donde se encuentran las más altas y espectaculares de toda la Plaza Ochavada, fueron pensadas para alojar el nuevo Ayuntamiento, y sustituir aquellas casas que estaban en peligro de derrumbarse. A lo largo del siglo XX, fue utilizado como Colegio Menor y escuelas públicas pero, finalmente, recuperó su uso de Casa Consistorial.

A lo largo de su historia, esta Plaza situada en Archidona ha tenido numerosos usos. Desde albergar espectáculos musicales y literarios, hasta taurinos. Actualmente, muchas de esas utilidades se mantienen ya que se ha convertido en lugar de encuentro de todos los vecinos. Por allí pasa su Semana Santa, se celebran corridas de toros, la Feria del Perro y hasta la Zambra Morisca.

Si estás pensando en poner rumbo a la provincia de Málaga, no dejes pasar la oportunidad de dejarte llevar por el encanto de Archidona. Es cierto que la Plaza Ochavada es uno de sus mayores atractivos, pero lo más impactante lo encontrarás en sus calles, repletas de historia, y en sus amabilísimos habitantes.