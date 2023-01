Cascadas invertidas. Qué son y dónde encontrarlas

Una cascada invertida es, exactamente, lo que su nombre indica, es decir, un salto de agua que desafía a la gravedad porque el agua, en lugar de caer, sube o vuelve hacia atrás; parece cuestión de magia pero nada más lejos de la verdad, se trata en realidad de un fenómeno natural, climatológico concretamente, y es que es el viento que hace que una cascada se invierta.

Es verdad que no se trata de un fenómeno común y por tanto no puede verse en cualquier parte pero no es menos cierto que se repite en varios lugares del mundo ¿sabes cuáles son las cascadas invertidas más famosas del mundo? A continuación te desvelamos algunas pero antes, una advertencia: al tratarse de un fenómeno climatológico sucede que nunca sabes con certeza si cuando llegues a estas cascadas estará invertidas, depende del viento (mentalízate de ello para anticiparte a la decepción, llegado el caso):

[[H4:Kinder Falls (Reino Unido)]]

Kinder Falls es una de las cascadas invertidas más famosas, es una cascada de 30 metros que cuando el viento se empeña en ello (especialmente si sopla del norte), se invierte provocando una lluvia fina sobre la meseta de Kinder Socout.

Kinder Falls | Imagen de Dave59 en Wikipedia, licencia- CC BY 3.0

Rjúkandi (Islandia)

Es probablemente una de las cascadas invertidas que menos decepciona porque está en una de las regiones más ventosas de Islandia, en la cordillera de Eyjafjöll.

[[H4:Waipuhia Falls (Oahu, Hawaii)]]

Al contrario que Rjúkandi, no es habitual ver la cascada de Waipuhia vuelta del revés ¿cuándo sucede? Te damos un par de pistas: cuando soplan vientos alisios del noroeste y especialmente si ha llovido poco antes.

Maule (Chile)

No es fácil llegar a esta cascada pero si eres de los amantes del senderismo y del trekking disfrutarás de la excursión y, con suerte, del magnífico espectáculo que es siempre una cascada invertida.

Cliffs of Moher | Pixabay

Naneghat (India)

Esta cascada invertida está a poco más de 3 horas de Mumbai, los fuertes vientos de la zona hacen que el agua suba en lugar de bajar… (o, por ser más exactos, suba antes de volver a bajar creando un efecto lluvia).

[[H4:Cliffs of Moher (Irlanda)]]

En realidad no es una cascada pero en los acantilados de Moher sucede que cuando el viento sopla fuertemente, lo cual no es extraño en esta zona de Irlanda, el mar no se limita a chochar contra el acantilado, sobre hasta su parte superior como si de una cascada invertida se tratara.