Salar de Uyuni: el espejo natural en el que se refleja el cielo cada día

¿Alguna vez te has planteado que en medio de la naturaleza puedan existir también los espejos? Pues así es. No son exactamente como los de casa, claro, pero son mucho más grandes y en ellos se refleja todo a su alrededor. El mar, aunque nunca te lo hayas planteado, es uno de ellos. Y es que en él podemos ver el azul del cielo, que brilla con intensidad. Un cielo que también se refleja día a día en otro magnífico lugar de la Tierra: el salar de Uyuni.

No obstante, el salar de Uyuni no es ni un mar ni un océano. En realidad, este lugar es un desierto de sal, concretamente el más alto y continuo del planeta. Tiene unas dimensiones de 10.582 km² y para visitarlo, tendrás que coger un avión y plantarte en Bolivia. Porque es allí, al suroeste de este país que se extiende desde los Andes hasta el Amazonas donde se encuentra este destino que seguro que has visto en multitud de ocasiones por redes sociales.

No es de extrañar, puesto que el salar de Uyuni desborda belleza por todas partes. No tenemos duda de que se trata de una de las más preciadas maravillas naturales del mundo, y te adelantamos que te dejará impresionado nada más se muestre ante tus ojos. Allí, el protagonista es el color blanco. Y eso, junto a las diferentes montañas de sal, los manantiales naturales que surgen en mitad de la nada y esa sensación de que te encuentras ante el espejo natural más grande que hayas visto jamás hacen que te sientas como si estuvieras haciendo un viaje a otro planeta.

Salar de Uyuni, Bolivia | Pixabay

Todo esto podrás descubrirlo por tu cuenta, pero también podrás contratar excursiones en 4x4 que te facilitarán la tarea. Eso te permitirá conocer mucho mejor este inmenso desierto de sal, descubrir cada uno de sus rincones y no perderte nada. Porque lo cierto es que hay mucho que hacer allí, incluso visitar islas. En mitad del salar, por ejemplo, se encuentra la isla Incahuasi, un oasis repleto de cactus gigantescos que ningún aventurero quiere perderse.

No obstante, no cabe duda que lo que más gusta del salar de Uyuni es lo que antes mencionamos: tiene la capacidad de reflejar el cielo. Esto ocurre especialmente en la temporada de lluvias, cuando el suelo del desierto se moja y se cubre de agua. El efecto visual que esto provoca es inimaginable, provoca una sensación única que solamente podrás experimentar allí. Entre diciembre y abril, en el salar de Uyuni podrás probar por ti mismo lo que es caminar sobre el agua, sobre el enorme reflejo del suelo proyectado sobre un suelo blanco de sal, sobre un espejo infinito que te cautivará.