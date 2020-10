El camino inglés o cómo llegar a Santiago de Compostela como los británicos hace siglos

Caminante no hay camino, decía el poeta, se hace camino al andar... Y así fue como el Camino de Santiago se fue haciendo, al principio era la fe la que llevaba a los peregrinos hacia Santiago de Compostela desde diferentes lugares de España, de Europa y del mundo, hoy en día hay quien recorre el Camino por fe y hay quien lo transita buscando una experiencia diferente, el caso es que el Camino de Santiago se sigue haciendo cada día o, mejor dicho, los caminos de Santiago, porque en realidad hay varios, el más famoso es probablemente es el camino francés porque por él transitaban los peregrinos procedentes de todas partes de Europa salvo los de las islas Británicas. Los ingleses viajaban el barco hasta las costas de Galicia, hasta Ferrol, dejaban sus barcos a buen recaudo amarrados a puerto y caminaban desde allí hacia Santiago de Compostela, por eso ese tramo del camino se llama el Camino Inglés.

Este camino, el inglés, empieza en Ferrol y, si quieres conseguir la Compostelana recorriéndolo, no puedes empezar en otro lugar ¿por qué? porque este camino es de solo 120 kilómetros y se recorre en 5 etapas visitando hasta 18 municipios, si te saltas alguna ya no recorrerás más de 100 kilómetros y por tanto no podrás obtener el sello que confirma que has recorrido el Camino de Santiago; tal vez sea por eso, porque bastan 5 días para recorrerlo, que este tramo del camino es cada vez más popular y solo el camino portugués y sobre todo el francés llevan más peregrinos que el inglés a la ciudad del Apostol.

Compostela, Ferrol | Imagen cortesía de Turismo de Ferrol

Además, de cara a 2021, año Xacobeo, Ferrol se está preparando bien, al igual que propio Consejo Jacobeo: por una parte se han implementado protocolos higiénico sanitarios en el marco de la pandemia de Covid-19 lo que, sumado al hecho de que recorrer el camino es una actividad al aire libre y de que el camino inglés no está tan masificado como otros, hace que esta actividad sea de lo más recomendable pensando, especialmente, en la próxima primavera o incluso el verano.

Ferrol, cuyo ayuntamiento forma parte de la Red de Establecimientos de Atención al Peregrino, la bella villa de Pontedeume con el Torreón de Andrade y junto a las Fragas del Eume o la popular localidad de Betanzos son solo algunos de los lugares por los que transitarás camino de Santiago y al hacerlo descubrirás no solo la belleza de esta tierra sino también su rica gastronomía, hacer ese descubrimiento más placentero es precisamente en lo que el Ayuntamiento de Ferrol te va a ayudar ¿cómo? realizando un estudio de los productos más destacados de los municipios que cruza el Camino Inglés e indicándote cuáles de sus restaurantes son lo que ofrecen una mejor propuesta para los peregrinos.

Plaza del Obradoiro y Catedral de Santiago | Pixabay

Planifica tu viaje, desplázate a Ferrol en coche, tren o autobús, volando hasta el aeropuerto de A Coruña o incluso llegando el barco hasta el puerto de Corruxeiras, en Ferrol Vello, como hacían los antiguos peregrinos procedentes del norte de Europa y, especialmente, de las islas británicas; el albergue más cercano a Ferrol está en la cercana localidad de Neda pero si lo prefieres puedes hacer noche en el mismo Ferrol y visitar la ciudad antes de iniciar tu particular Camino de Santiago, el Camino Inglés.