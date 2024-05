La historia de la Plaza Mayor de Almagro y su vinculación con el Emperador Carlos V

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Almagro, en la provincia de Ciudad Real. Se trata de una preciosa villa que nació tras la histórica batalla de las Navas de Tolosa de 1212. Poco después, le fue otorgado fuero por Fray Gonzalo Yáñez, algo que confirmó el Rey Fernando III el Santo en el año 1222.

No podemos dejar de mencionar que, desde el año 1796, Almagro es ciudad. Entre sus numerosos rincones de ensueño, así como construcciones, encontramos uno de lo más sorprendente y singular. Estamos hablando, cómo no, de la Plaza Mayor. ¡Algo verdaderamente sorprendente y espectacular!

La Plaza de Almagro, a través de su historia

Debemos tener en cuenta que la plaza medieval sufrió una enorme transformación en el siglo XVI, como consecuencia de la llegada de los ‘Fugger’, es decir, aquellos banqueros súbditos del emperador Carlos V. Precisamente a ellos les arrendaron las minas de azogue de Almadén a modo de agradecimiento por el enorme apoyo económico que proporcionaron durante las guerras que el Imperio tuvo en Europa.

Plaza Mayor de Almagro | Imagen de JnCrlsMG en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Fue por aquel entonces cuando se tomó la decisión de erigir nuevas edificaciones en esa plaza. Éstas son las que otorgan ese aspecto tan sumamente singular a esta Plaza Mayor de Almagro. Debemos tener en cuenta que ese es el nombre por el que se ha conocido de forma tradicional pero, a lo largo de la historia, ha recibido otros como por ejemplo Plaza de la Constitución, de la República, Real o, incluso, de España tras la Guerra Civil española.

Es importante destacar que en la década de los 60 se inició un importantísimo proceso de restauración que finalizó en 1967. Gracias al trabajo de Francisco Pons-Sorolla, reconocido arquitecto, se pudo recuperar ese encanto y esa esencia de aquella plaza que surgió en el siglo XVI.

No podemos dejar de mencionar que esta Plaza es de planta rectangular irregular. Es más, uno de sus lados mayores se abre al conocido como Palacio Maestral. Por si fuera poco, según unos antiguos planos, esta impresionante Plaza Mayor de Almagro cuenta con nada más y nada menos que 125 varas de longitud por 44 de ancho. Por lo tanto, estamos hablando de unas dimensiones aproximadas de 104,5 metros por 37 metros.

Plaza Mayor de Almagro | Imagen de Kandywiki en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

La Plaza de Almagro cuenta con grandes y significativas edificaciones

En este lugar no solamente encontramos el Ayuntamiento, sino también edificios destacados como el Palacio Maestral. De este último se conservan pocos elementos arquitectónicos tras el grave incendio que tuvo lugar en el siglo XVIII cuando era utilizado como cuartel de caballería. A pesar de todo, a partir del año 1802, experimentó una importante reforma.

Como no podía ser de otra manera, no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar que en el antiguo mesón de esta Plaza Mayor de Almagro encontramos nada más y nada menos que el Corral de Comedias. Es absolutamente único en España en cuanto a sus características. Se ha convertido, indudablemente, en uno de los grandes atractivos de la ciudad. ¡Y no es para menos!