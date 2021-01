7 cosas que tienes que hacer en Madrid antes de morir

Madrid, capital de España, guarda muchísimos secretos en sus calles. Es una ciudad histórica, por lo que es una auténtica maravilla disfrutar de ella. Año tras año, se convierte en la más visitada por los turistas extranjeros y también brilla con luz propia en cuanto a turismo nacional se refiere.

No es ningún secreto que hay muchísimas cosas que ver o hacer. Pero si estás pensando en visitar Madrid y aún no lo has hecho, te mostramos una serie de acciones que tienes que llevar a cabo sí o sí. De no ser así ¡tu visita a la capital de España habrá sido en vano! ¿Quieres disfrutar de esta hermosa ciudad?

Puerta de Sol | Imagen de Jorge Franganillo en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Descubrir la Puerta del Sol

Es el eje por excelencia de la ciudad y, para muchos, incluso el centro del país. La Puerta del Sol, uno de los lugares más conocidos del mundo, hay que pasearla, observarla y disfrutarla. Es uno de los puntos más fotografiados del país. Es una obligación pasar por la placa del kilómetro cero, así como la estatua del Oso y el Madroño y, cómo no, maravillarte con el mítico anuncio del Tío Pepe. Cerca de esta Puerta del Sol se ubica la Plaza Mayor, siendo éste otro lugar a destacar.

Parque del Retiro | Imagen de vpogarcia en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Enamorarte del Retiro

La capital de España cuenta con muchísimos parques, pero el Retiro es la auténtica referencia. Muchos son los que consideran este lugar como el Central Park de Madrid. Un rincón, ubicado en el centro de la ciudad, repleto de ocio, cultura y diversas formas de hacer deporte. Debes dejarte llevar por el Palacio de Cristal, la estatua del Ángel Caído y, cómo no, el lago y sus míticas barcas.

Templo de Debod | Imagen de Choniron en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Ver el atardecer en el Templo de Debod

Está situado cerca de la Plaza de España y es uno de los rincones más visitados de la capital. Siendo honestos, no es para menos. ¡Estamos ante uno de sus grandes tesoros! Este templo egipcio, de unos 2.200 años de antigüedad, cuenta con un precioso parque a su alrededor, así como unas vistas de ensueño. Cada día que pasa, cuando el sol va a desaparecer, podemos ser partícipes de un espectáculo natural como no hay otro. Es una de las fotografías más compartidas en redes sociales de la ciudad de Madrid.

Gran Vía | Imagen de Condé Nast Traveller en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Dejarte llevar por la magia de Gran Vía

Si empiezas desde Plaza España o desde la mítica calle Alcalá, o incluso si lo haces desde Callao… Es evidente que Gran Vía no deja indiferente a nadie. En este lugar se encuentran la gran mayoría de musicales, muchos de ellos conocidos a nivel internacional. No hay nadie que haya pasado por este lugar y no se haya hecho una fotografía frente al edificio Carrión, con ese mítico (y luminoso) cartel de Schweppes.

Madrid | Imagen de siestecita en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

¡De Madrid al cielo! Y nunca mejor dicho…

Una de las vistas más bonitas de una ciudad la encontramos desde las alturas. Madrid es experta en esto, ya que encontramos diversos puntos que son imprescindibles para esto. Uno de los más concurridos es, indudablemente, el Círculo de Bellas Artes que se encuentra entre la calle Alcalá y Gran Vía. La azotea, en su séptima planta, presenta una vista panorámica de Madrid que es impresionante. Otro gran rival en este aspecto para el Círculo de Bellas Artes es el Hotel Riu Plaza España. En este lugar podrás cruzar una pasarela transparente que pondrá a prueba tu vértigo.

Museo del Prado | Imagen de Richard Mortel en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Disfruta del Prado

El Museo del Prado es considerado como uno de los museos más importantes del mundo, y no es para menos. Abrió sus puertas en 1819 y, en este edificio, se encuentran más de 8.000 pinturas, 5.000 dibujos, 2.000 grabados y hasta 700 esculturas, por lo que es prácticamente imposible ver todo en un día. Eso sí, disfrutarás de históricas obras de Goya, El Greco, Velázquez, Rubens Tintoretto, entre otros. Es un Museo para disfrutar con calma, desde luego. Como curiosidad, en el Prado encontrarás a “La Gioconda del Prado”, que hace “competencia” a la ubicada en el Louvre de París.

Plaza Mayor | Imagen de Sebastián Dubiel en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¡Comer un bocata de calamares!

Si te vas de Madrid sin probar su mítico bocata de calamares… ¡No tienes perdón! Es uno de los grandes símbolos gastronómicos de la ciudad. Eso sí, tienes que buscar muy bien para dar con bares cuya especialidad es este bocata de calamares. Los que están ubicados en las inmediaciones de la Plaza Mayor tienen fama de ser los mejores. ¡Y lo hemos comprobado!