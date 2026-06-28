WeiBgerberviertel, el secreto mejor guardado de Viena

Este distrito vienés, que fue antaño un suburbio de la ciudad, tiene mucha historia, la historia de un barrio que hasta 1850 lo fue de curtidores, un oficio proscrito del centro de la ciudad por los intensos olores que lo acompañaban; hoy en día el WeiBgerberviertel es un barrio diseñado para ser recorrido a pie, un paseo que nos permite conocer alguno de los lugares más emblemáticos de Viena empezando por la casa Hundertwasser.

La Casa Hudertwasser es el gran icono de este barrio vienés, es famosa por sus fachadas onduladas, sus colores vivos y los árboles que crecen entre los edificios, es de hecho uno de los edificios más famosos de toda la ciudad; muy cerca de esta célebre casa está el Kunst Haus Wien, un museo dedicado a Hundertwasser y en el que se celebran regularmente exposiciones de fotografía y arte contemporáneo.

Hundertwasserhaus | Imagen de Paul Bauer, cortesía de Turismo de Viena (WienTourismus)

Otra visita imperdible en esta paseo es la Radetzkyplatz, una plaza tranquila con terrazas y cafés de ambientes muy local, alejada de las zonas más turísticas de la ciudad; es de hecho una plaza perfecta para sentarse a tomar algo en alguna de sus terrazas y observar cómo es la vida cotidiana en Viena y entre vieneses.

Pasear por este barrio debe hacerse mirando hacia los edificios y descubriendo sus fachadas, que son de lo más llamativo; hay además otros edificios, además de la Casa Hundertwasser, que llaman la atención como la iglesia de St. Othmar, de estilo neogótico, famosa por su torre de ladrillo rojo; o el Palacio Rasumofsky, de estilo neoclásico, que no suele aparecer entre los más populares de Viena y cabe que por eso sorprenda tanto a sus visitantes.

Terraza del Museo Handertwasser | Imagen de Zara Pfeifer, cortesía de Turismo de Viena (WienTourismus)

No puedes marcharte de WeiBgerberviertel sin acercarte al Canal del Danubio especialmente si visitas la ciudad en verano porque está lleno de terrazas, carriles bici y arte urbano y el ambiente al atardecer es magnífico; en verano, con buen tiempo, es una de las zonas más animadas de toda Viena.