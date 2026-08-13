La calle de Nápoles que divide la ciudad en dos y esconde siglos de historia

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Italia, concretamente hasta Nápoles. Allí nos podemos encontrar con un sinfín de construcciones, monumentos y hasta rincones verdaderamente sorprendentes y de ensueño. Un claro ejemplo es, precisamente, el decumano inferior, llamado popularmente Spaccanapoli. Se trata de una de las calles más importantes del centro histórico de la ciudad italiana.

Junto al decumano mayor (Via dei Tribunali) y el decumano superior, es una de las tres calles principales del urbanismo de la época griega que atravesaban la antigua Neapolis. Hay que destacar que Spaccanapoli cobró especialmente importancia durante la Edad Media, así como en el siglo XIX. Y todo por albergar conventos de órdenes religiosas, así como diversas residencias de hombres poderosos.

Spaccanapoli de Nápoles, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que esta calle, popularmente, se llama “Spaccanapoli”, es decir, “Partenápoles”. ¿El motivo? Con su trazado rectilíneo perfecto divide claramente el centro antiguo entre norte y sur. Originalmente, esta calle empezaba en la Piazza San Domenico Maggiore y continuaba hasta la Via Duomo. En la época romana, se alargó hasta la actual Piazza del Gesù Nuovo, como testimonian restos de las termas romanas encontradas bajo la zona del claustro de la Basílica de Santa Clara.

Durante la época del Renacimiento, esta calle sufrió un gran número de modificaciones. Los edificios góticos fueron remodelados o, incluso, se erigieron nuevos edificios en sustitución de los palacios que fueron demolidos. Durante el siglo XVI, el virrey don Pedro de Toledo inició un proceso de expansión territorial hasta la colina de San Martino, por lo que alineó el decumano con una arteria de los Quartieri Spagnoli. Y todo con la firme intención no solamente de unirlos con el centro de la ciudad, sino también favorecer las comunicaciones.

Sccanapoli | Imagen de Velvet, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Entre los siglos XVII y XVIII, las edificaciones tanto civiles como religiosas sufrieron muchas más modificaciones. Es más, en el siglo XIX, diversos palacios fueron restaurados a sus formas originales por su importancia mientras que en el siglo XX, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia de Santa Clara logró recuperar esa icónica fachada gótica que estuvo oculta por estucos del siglo XVIII.

¿Qué edificios de culto encontramos en la Spaccanapoli de Nápoles?

En esta calle, no podemos topar con diversas construcciones de gran importancia, como es el caso de la Iglesia del Gesù Nuovo, la Basílica de Santa Clara y, como no podía ser de otra forma, la de Santo Domingo Mayor. La primera de ellas está situada en la Piazza del Gesù. Finalizada en el siglo XVIII, cuenta con una impresionante fachada renacentista, así como un espectacular interior barroco. Es conocida, entre otras cuestiones, porque en ella está enterrado el médico Giuseppe Moscati, santificado en 1987.

En cuanto a la Basílica de Santa Clara, fue ordenada construir por Roberto I de Nápoles en el siglo XIV. Además, cuenta con una fachada imponente pero sobria, con un enorme rosetón central. El interior fue gravemente dañado por los bombardeos de Nápoles durante la Segunda Guerra Mundial, pero allí encontramos las tumbas de la dinastía Borbón.

No podemos dejar de mencionar a Santo Domingo Mayor, siendo uno de los complejos más grandes, antiguos y relevantes de Nápoles. Se expandía hasta la Via San Sebastiano, justo detrás del conservatorio de San Pietro a Majella. Cabe destacar que, en este lugar, enseñaron y estudiaron grandes filósofos como es el caso de Santo Tomás de Aquino, Tommaso Campanella o, incluso, Giordano Bruno. Por lo tanto, si estás pensando en visitar Nápoles, ¡no dudes en recorrer la Spaccanapoli!