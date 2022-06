Valonia en bicicleta: una experiencia ideal para disfrutar del verano belga

Valonia era ya un destino excepcional para los amantes de la bicicleta pero ciertamente sus propuestas estaban, hasta hora, más centradas en el cicloturismo, ahora se confirma la apertura nada menos que de 7 centros BTT permanentes (tres están en funcionamiento ya en Spa, Bouillon y Aywaille) y cuatro más lo estarán a lo largo de este verano (en Ottignies, Malmedy, Chaudfontaine y Amay) ¿qué significa esto? Que los amantes del ciclismo de montaña también deben poner Valonia en su radar... muy especialmente en verano, una época ideal para rodar por las montañas valonas.

BTT en el río Ourthe | Imagen de Pierre Pauquay, cortesía de Turismo de Valonia

En estos nuevos siete centros BTT se proponen diferentes rutas de diversos niveles para que tanto los ciclistas expertos como los meros aficionados o aquellos cuyo estado de forma deja algo (o mucho) que desear puedan disfrutar de la naturaleza valona, al sur de Bélgica, y de su hobbie, la bicicleta de montaña; estos centros representan casi una revolución el Valonia porque el enfoque de esta zona de Bélgica hacia el cicloturismo era ya de sobra conocido pero el ciclismo de montaña era, hasta ahora, el gran olvidado, un pecado casi imperdonable contando con los senderos que, ahora sí, podremos recorrer adaptándonos a las rutas que se ofrecen en los nuevos centros BTT.

Cuatro de ellos están todavía por dar a conocer su oferta de rutas (los de Ottignies, Malmedy, Chaudfontaine y Amay) pero tres de ellos lo han hecho ya; el centro BTT de Spa es el primer Trail center para el ciclismo de montaña ya no en Valonia sino en toda Bélgica y está en la zona este de las Ardenas; si no eres un ciclista experto este es probablemente el centro BTT valón al que deberás dirigirte, eso sí, no lo descartes si por el contrario eres un ciclista experto porque cuentan con dos itinerarios a la medida de tus piernas. Además, tras disfrutar de la ruta que elijas, puedes terminar el día recomponiendo el cuerpo en uno de los famosos balnearios de Spa.

BTT en el valle Amblève | Imagen de Pierre Pauquay, cortesía de Turismo de Valonia

Así como las rutas que ofrece el centro BTT de Spa son para principiantes o para ciclistas expertos, las que descubrirás en el Centro BTT de Aywaille son de dificultad intermedia pero, ármate de valor, porque aquí se encuentran algunos de los trazados más técnicos y empinados de toda Bélgica para la práctica del enduro; Bouillon tenía que ser, por fuerza, la sede de uno de estos nuevos centros BTT ¿la razón? En esta localidad se celebra la Copa Belga de Enduro, lo que convierte a esta zona de Valonia en la más indicada para la práctica de este deporte, ofrecen ya 3 tramos completos (cercanos a la ciudad) y habrá 2 rutas más listas en breve (las que van al valle de Semois).

