Tres piscinas desde las que casi se puede tocar el cielo

El verano pide agua, siempre; la del mar es la que cuenta con más adeptos porque tanto quienes tienen alma playera como quienes disfrutan navegando o practicando deportes acuáticos suelen elegirla como escenario ideal para unas vacaciones de verano aunque, ciertamente, ningún amante del turismo activo hace ascos a los ríos con sus rápidos, a las cascadas, los lagos... Ahora bien, hay ocasiones en las que el mar no es una opción, es más, se puede dar el caso de que no contemos ni tan siquiera con un río, un lago ni una piscina natural en la que refrescar el verano ¿y entonces? Entonces nos vamos a la piscina (la artificial...).

Dicho así la piscina se presenta como un premio de consolación, como el mal menor pero lo cierto es que hay piscinas que distan mucho de ser un mero lugar en el que refrescarse, son lugares espectaculares por diferentes razones; hoy queremos hablarte de tres piscinas que tienen algo en común, su espectacularidad radica en su altura, son piscinas desde las que casi se puede tocar el cielo y desde la que se disfruta de vistas espectaculares, no son en absoluto el premio de consolación sino piscinas de primera... y viajes de escándalo los que vivirás para llegar a ellas.

Address Beach Resort. Piscina infinita | Imagen cortesía de Address Beach Resort

The Address Sky View

Es, sin duda, una de las piscinas más famosas del mundo además de una de las más altas, está a 220 metros del suelo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), una ciudad que sigue siendo el destino del lujo por excelencia (aunque a día de hoy Catar le hace claramente la competencia...); The Address Sky View es una piscina infinita (en el piso 54...) y desde ella podrás maravillarte ante el sky line de Dubái, un sky line en el que reina el Burj Khalifa.

Marina Bay Sands | Pixabay

Marina Bay Sands

Esta piscina no es menos famosa que The Address Sky View de Dubái, está en Singapur y, dado que está a 200 metros del suelo, no es apta para quienes padecer vértigo y es en cambio un lugar ideal para los amantes de los rincones con vistas. La de Marina Bay Sands es una de las piscinas más fotografiadas del mundo y desde ella disfrutarás de inolvidables vistas del sky line de Singapur.

Jumeirah Nanjing Hotel. Piscina infinita | Imagen cortesía de Jumeirah Nanjing Hotel

Jumeirah Nanjing Hotel

Nos vamos a China para descubrir otra piscina de escándalo, es la del hotel Jumeirah de Nanjing y se trata de una piscina infinita a casi 200 metros del suelo (196, para ser exactos...); está en el piso 67 y desde ella se disfruta de inolvidables vistas tanto de la ciudad de Ninjing como del río Yangtsé.