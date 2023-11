Todo lo que debes saber sobre el Kilimanjaro, la montaña más alta de África

El mundo está lleno de curiosidades. Las hay sobre personas, comidas, animales, cosas y, por supuesto, lugares. Y el monte Kilimanjaro, ubicado en el continente africano, no iba a ser menos. Así, en estas líneas vamos a contarte cosas sobre él que quizá desconocías. No obstante, vamos a empezar por ubicarlo en el mapa, pues igual no sabes con exactitud dónde se encuentra. Bien, pues se trata de un volcán situado en Tanzania, muy cerca de la frontera con Kenia.

Ahora que mencionamos que es un volcán, debes saber que la última erupción volcánica allí se produjo hace 360.000 años. Más reciente es, eso sí, la última actividad volcánica del Kilimanjaro, pues se dio hace 200 años. Y hablando de años, debemos hacer mención también a los que tiene la persona más longeva en alcanzar su cima: 89. Su nombre es Anne Lorimor, es de Arizona, y batió el récord en el año 2019.

Además, el mérito de esta persona no reside solamente en su edad, sino que en 1/3 de los escaladores no son capaces de llegar a la cima. Porque puede que no lo supieras, pero el Kilimanjaro es la montaña más alta de África y el cuarto pico más prominente de la Tierra. En total, se alza 5895 metros sobre el nivel del mar.

Kilimanjaro | Pixabay

Dicho esto, no te sorprenderá saber que su cumbre está nevada los doce meses del año. Quizá llama más la atención que, a lo largo, ancho y alto de la montaña se encuentren tanto glaciares, como desiertos, terrenos cultivados y selvas tropicales.

Pero volvamos a las personas, porque hay otras que también tienen su mérito. Spencer West perdió sus piernas cuando tenía cinco años, pero alcanzó la cumbre del Kilimanjaro a sus 31 años impulsándose con sus manos. También hay quien la ha subido en silla de ruedas, o quien lo ha hecho a la velocidad de la luz. ¿Qué te parece llegar a su pico más alto en 5h y 38 minutos?

Pues todos ellos han podido dejar guardados sus pensamientos en la cima. Y es que allí, casi tocando el cielo, hay un libro guardado dentro de una caja de madera para que se conserve bien en el que las personas que alcanzan el pico del volcán puedan dejar escritas unas palabras.