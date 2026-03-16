De Sicilia a Berlín: 5 destinos europeos con tradiciones únicas para viajar en Semana Santa

Son muchas las personas que aprovechan para viajar en Semana Santa y recientemente te contábamos cuáles son los destinos favoritos de 2026. Sin embargo... ¿sabías que hay lugares que también cuentan con tradiciones únicas?

Waynabox, la empresa pionera en ofrecer viajes sorpresa por Europa, ha elaborado un recopilatorio con 5 destinos europeos donde se celebran tradiciones, fiestas y actos muy especiales, e incluso bastante curiosos, durante la Semana Santa:

Hamburgo y Berlín, entre otras ciudades (Alemania)

Berlín, en Alemania | iStock

Waynabox informa de que Alemania es uno de los mejores destinos a los que hacer un viaje sorpresa durante Semana Santa, sobre todo con niños pequeños. En Hamburgo y Berlín, así como en muchas otras ciudades del resto de Alemania y en algunos países vecinos, como en Francia, es tradición la búsqueda de huevos de Pascua. Así, el domingo de Resurrección los más pequeños se divierten buscando huevos pintados de colores, y también de chocolate, en el jardín o en un parque, mientras los adultos disfrutan de un picnic al aire libre, siempre que el tiempo acompañe, claro.

Viena (Austria)

Catedral de San Esteban en Viena | iStock

Al igual que durante las Navidades, la ciudad austríaca tiene por tradición organizar por Pascua distintos mercadillos con artesanías y platos típicos del país, así como huevos y conejitos de chocolate. Los viajeros más aventureros también podrán disfrutar del ambiente de los fuegos de Pascua la noche del sábado al domingo de Resurrección. El broche final lo pone la fiesta de Pascua en el Prater el domingo, con la presencia de grandes mascotas vestidas de conejo, y el gran desfile de primavera por la tarde.

Isla de Sicilia (Italia)

Sicilia | iStock

Muchos no lo saben, pero la isla de Sicilia tiene una de las mejores Semanas Santas de Europa y es que sus habitantes son verdaderos devotos de esta fiesta y preparan las celebraciones con meses de antelación. Distintos pueblos organizan su propia celebración y es todo un espectáculo verlas en directo. Entre ellas, Waynabox destaca la danza de los Diablos en Prizzi (Palermo), la obra de teatro llamada Diavolata en Adrano (Catania), la procesión del Misterio en Trapani y la procesión del Viernes Santo en Enna.

Varsovia y Cracovia, entre otras ciudades (Polonia)

Cracovia | iStock

Y he aquí una tradición que puede ser muy curiosa de ver (¡o participar!). El Smigus-Dyngus, que se traduce más o menos como lunes mojado, consiste en una batalla de agua que tiene lugar el Lunes de Pascua en las calles de las ciudades polacas, como Varsovia y Cracovia. Desde pistolas de agua hasta cubos llenos, mangueras y globos de agua, tanto adultos como niños disfrutan de esta tradición que se celebra al terminar la Semana Santa para celebrar la llegada de la primavera.

Sevilla, Málaga y Granada (España)

Procesión de Semana Santa de Sevilla | iStock

Y, cómo no, algunas ciudades españolas tenían que estar en este recopilatorio de Waynabox con los mejores destinos donde hacer una escapada sorpresa por Semana Santa. Para los que no quieran salir del país, tanto Sevilla, como Málaga y Granada celebran algunas de las procesiones con más tradición de España en las que distintas cofradías y hermandades recorren las calles de la ciudad con las icónicas imágenes de vírgenes y santos durante distintos días de Semana Santa. Sin duda, es algo que hay que ver para entender la pasión con la que lo viven los lugareños.