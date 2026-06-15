¿Sabes cuáles son los destinos de playa más económicos de Europa?

Si algo tiene la playa, además de su ser paradisíaco en verano, es que es barata, tan barata que es gratis, el problema, en lo económico, puede estar en llegar hasta ella (especialmente si necesitas hacerlo volando) y en alojarse unos días en sus alrededores (el verano es temporada alta de playa); ahora bien, del mismo modo que hay destinos de playa que se nos antojan impagables, otros resultan ser más económicos; a continuación te recomendamos destinos de playa no tan populares como la Costa Azul, la del Sol o la Riviera Turca pero igualmente ideales y más económicos para disfrutar de la playa en verano:

Riviera Albanesa, en Albania

Riviera Albanesa | Pixabay

Hace ya algunas temporadas que la Riviera Albanesa suena con fuerza entre los destinos playeros de Europa pero lo hace presentándose siempre como un destino económico y lo cierto es que lo es porque aquí los hoteles y apartamentos son más baratos que en Grecia o Croacia, los restaurantes también tienen precios más ajustados y además el viaje no resulta caro y es cómodo: se vuela a Tirana y de allí a la Riviera Albanesa.

Solo una advertencia: la Riviera Albanesa va ganando popularidad año a año y en agosto, aun siendo más barata que los destinos más populares del verano mediterráneo, ya no tiene los precios tirados de años atrás…

Costa del Mar Negro, en Bulgaria

Mar Negro | Pixabay

Esta zona del Mar Negro ha sabido hacer del turismo todo un negocio sin disparar los precios, lugares como Sunny Beach, Varna o Burgas colmarán tus deseos de un verano playero que no destroce tu presupuesto y es que la oferta hotelera de esta bolsa es amplia y diversa, ofrecen paquetes vacacionales completos a precios asequibles en comparación con otras zonas especialmente del Mediterráneo y tanto los restaurantes como las propuestas de ocio en la Costa del Mar Negro en Bulgaria son económicas.

Montenegro

Montenegro | Pixabay

Lugares como Ulcinj, Bar o Petrovac, en Montenegro, son, a nivel turístico, algo así como hermanos pequeños de Croacia, aquí tanto los hoteles como los restaurantes y la comida en general son más económicos que en Croacia porque Croacia es, desde hace ya unos años, un destino en alza. Además Montenegro tiene una buena accesibilidad por avión gracias a los aeropuertos cercanos.

Costa Turquesa, en Turquía

Antalya | Pixabay

Si piensas en Turquía seguro que te ves volando ya a la Riviera Turca y a Estambul pero ahí los precios no son tan económicos como en Costa Turquesa, en la zona de Antalya, Marmaris y Kas. Aquí no solo es que la oferta hotelera sea interesante y más económica sino que el presupuesto diario que necesitarás será bajo porque la comida aquí es barata.

Costa de la Luz, en España

Isla Cristina | Pixabay

¿No quieres viajar al extranjero y sí disfrutar de la playa? De toda la costa española la oferta más equilibrada, la que ofrece seguro de sol y a la vez precios un poco más contenidos la encontrarás en la Costa de la Luz, el tramo costero que va de Cádiz hacia Portugal, en lugares como Isla Cristina o Mazagón. Eso sí, como sucede con la Riviera Albanesa, ten en cuenta que en agosto, incluso en los lugares más económicos, los precios suelen estar siempre al alza, en la Costa de la Luz también.