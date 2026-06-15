¿Conoces Almirante Sur, en Vega Baja, el humilde pueblo de Puerto Rico donde creció Bad Bunny?

El mes de junio ha llegado a España repleto de acontecimientos importantes. Si hablamos de eventos musicales, uno de los más comentados, por no decir el que más, es la residencia de Bad Bunny en Madrid. El artista, de origen puertorriqueño, ha vuelto a nuestro país después de más de 7 años de ausencia. Un regreso que ha sido recibido con los brazos abiertos por parte de sus fans españoles. Y es que, ya llevaban años pidiendo la vuelta del artista con alguno de sus espectáculos musicales.

Con 12 fechas confirmadas, Bad Bunny está acaparando los principales titulares de los medios de comunicación en nuestro país. Y es que, sin lugar a duda, es un hito que no pueden gozar todos los artistas. Pues, sus conciertos en estadios están con entradas agotadas desde hace más de un año. Teniendo esto en cuenta, en Viajestic hemos querido dar un salto al pasado para conocer los orígenes del artista más importante del momento en el género urbano. Pues, todo el mundo que le conoce sabe que nació en Puerto Rico. Pero, ¿cómo y cuál es el pueblo que él siempre lleva por bandera?

Vega Baja, Puerto Rico | Imagen de Yarfpr, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, nació en Bayamón. Un dato que ya lo deja claro él en su tema La Mudanza. Pero, lo que no todo el mundo sabe es que se crió en el barrio de Almirante Sur, en Vega Baja. Ubicado en la zona norte de Puerto Rico, es un lugar que destaca por ser una comunidad rural. Considerado como uno de los barrios más humildes del país, se caracteriza por su vegetación, sus áreas agrícolas y el entorno del Río Indio.

A diferencia de las zonas más urbanizadas de Puerto Rico, en Almirante Sur todavía se conserva una sensación de pueblo pequeño donde muchas familias se conocen desde hace generaciones. Y es que, contrariamente a lo que sucede en zonas más conocidas como San Juan, es un lugar tranquilo que se diferencia del resto por seguir manteniendo la esencia y los orígenes propios del país. Asimismo, según plataformas como Data Commons, en el pueblo habitan poco más de 2.100 personas.

Vega Baja, Puerto Rico | Imagen de The Eloquent Peasant, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

¿Qué ver en Almirante Sur, en Vega Baja?

Bad Bunny siempre ha llevado a Puerto Rico por bandera. Y es que, el cantante no puede estar más orgulloso de sus raíces. Así pues, teniendo en cuenta que se ha convertido en un autentico fenómeno global, no es de extrañar que muchos de sus fans apuesten por viajar hasta el país con el objetivo de conocer de cerca los orígenes del artista. Una situación que se está haciendo cada vez más habitual y que ha influido en el aumento del turismo en la zona.

Este humilde barrio cuenta con muchos lugares de interés que enamoran a todo aquel que tiene la oportunidad de verlo en primera persona. En la lista de indispensables se encuentra el Mariposario de Vega Baja, la playa Puerto Nuevo (que apareció en el videoclip de Estamos bien), el Museo Casa Alonso (se trata de una casa criolla en el centro del pueblo, agregada al Registro Nacional de Lugares Históricos) y el manantial Ojo de Agua.

¿Cómo llegar desde España?

Si partimos desde Madrid, la capital de España, lo más rentable es coger un vuelo que vaya directo hasta San Juan (Puerto Rico). Una vez realizado este trayecto en avión, el cuál dura entre 8 horas y media o 9 horas, se necesita ir en coche hasta Vega Baja. Se puede alquilar un coche o coger un taxi en el aeropuerto. Pues, el trayecto dura de 45 a 60 minutos. Así pues, una vez se esté en el lugar, en coche son solo unos minutos desde el centro urbano de Vega Baja hasta Almirante Sur.