La Ruta del Papa León: el modo más espiritual de conocer Perú

El Papa León XIV, cuando era el misionero Robert Prevost, llegó a Perú en 1895 por primera vez, regresó un tiempo después a Trujillo y después a Chiclayo donde fue nombrado obispo; sus vínculos con el país son tan profundos que en 2015 este Papa nacido en Chicago obtuvo la nacionalidad peruana y precisamente para celebrar esos vínculos el país ha creado una ruta, la Ruta de León, que recorre los lugares peruanos de León XIV.

¿Cuáles son los lugares de Perú vinculados al Pontífice e incluidos en la Ruta del Papa León? A continuación te desvelamos los más interesantes:

Región de Lambayeque, capital Chiclayo

Catedral de Chiclayo | Imagen cortesía de Turismo de Perú

La ruta comienza en el lugar peruano que más ha sonado desde que Prevost fue elegido como Papa, Chiclayo, en la región de Lambayeque; allí no solo podrás disfrutar de una exposición permanente que sirve a modo de presentación de esta ruta: Por los Caminos de León XIV. Esta exposición ahonda en los vínculos entre el Pontífice y el país andino. ¿Lugares imperdibles de Lambayeque? La Catedral, las pirámides de adobe de Túcume, el Museo tumbas Reales de Sipán, el Santuario Histórico Bosque de Pómac y playas como Pimentel.

Chulucanas en Piura

Arroz con pato | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Si Chiclado es el último lugar de Prevost en Perú, Pirura es el primero. El distrito de Chulucanas en Piura es el lugar al que llegó Prevost en 1985, allí inició su primera misión agustiniana; este distrito sorprende a sus visitantes por su cerámica en blanco y negro y por espacios como la Catedral de la Sagrada Familia de Chulucanas, la parroquia de San José Obrero, el Centro de Formación Villa La Buena Nueva y pequeñas localidades con mucho encanto como La Encantada o La Cruz Pampa Yapatera.

Trujillo y Huanchaco en La Libertad

Plaza de Armas de Trujillo | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Aquí residió Robert Prevost a finales de 1999 y no son pocos los lugares imperdibles que podemos visitar siguiendo sus pasos empezando por el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo y el Arzobispado de Trujillo, también la ciudadela de Chan Chan, que es Patrimonio Mundial por la UNESCO, todo el centro histórico de la preciosa localidad de Trujillo y también playas, en particular la de Huanchaco.

El Callao, única provincia constitucional de Perú

El Callao | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Aquí el Pontífice vivió hace pocos años, entre 2020 y 2021; lugares a visitar: la Iglesia Matriz del Callao, la parroquia de Santa Rosa, la Fortaleza Real Felipe, La Punta y las Islas Palomino; no solo se trata de lugares emblemáticos de la región de El Callao sino de los últimos lugares en los que el hoy Pontífice ejerció sus últimos años de misión apostólica.