¿Sabías que existe un campeonato mundial de abrazar árboles?

Lo primero que tienes que saber es que si bien este campeonato mundial comenzó a celebrarse en Finlandia, en la actualidad se han extendido y se celebran también en otros lugares del mundo, ahora bien, nosotros hablamos hoy del primero y original que, en su edición de 2024, tendrá lugar el 24 de agosto en el bosque Halipuu, en Laponia finlandesa). Para completar la información de interés, dos detalles: el primero que la participación es gratuita y el segundo que puede seguirse online a través de esta web o de Instagram.

¿En qué consiste este campeonato mundial de abrazar árboles? La competición se organiza en tres pruebas: Speed Hagging (que premia a quien logra abrazar más árboles en un minuto teniendo en cuenta que cada abrazo debe tener una duración mínima de 5 segundos); Dedication (gana quien da el abrazo más dedicada a un árbol elegido previamente por el concursante, el abrazo no puede durar más de un minuto); y Free Style (que premia al abrazo más creativo, un abrazo que se da a un árbol durante un minuto).

Además se organiza un concurso de fotografía en el que puedes participar aunque no estés en el bosque Halipuu de Levi, en Laponia finlandesa, sólo tienes que fotografiarte abrazando un árbol y publicar la foto en Instagram o Facebook utilizando estos hashtags: #TreeHugging2024 y #HaliPuu; deberás hacerlo antes del sábado 31 de agosto incluyendo en la descripción de la foto la razón por la que has abrazado ese árbol en particular (o por qué te gusta abrazar árboles).

Mujer abrazando un árbol | Pexels

¿Todavía no te animas a participar? Estamos seguros de que lo harás cuando sepas cuál es el premio para el ganador del concurso online: una estancia de una semana para dos en Levi, un viaje privado de cocooning también para dos en el bosque de HaliPuu, una experiencia de forrajeo y alimentación en la naturaleza ártica, una tarjeta regalo para pasar dos noches en el Design Hotel Levi con desayuno y acceso al SPA incluido y, por supuesto, una invitación para participar en la próxima edición de este campeonato.

No sabemos qué haces que no estás ya abrazando árbole en parque más cercano... ten en cuenta que la creatividad a la hora de abrazar tiene premio.