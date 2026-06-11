Historia de la Plaza de Armas de Arequipa: ¿sabías que la ciudad peruana nació en este lugar?

Viajamos a Perú, concretamente hasta la preciosa ciudad de Arequipa, donde nos topamos con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en su Plaza de Armas, considerada uno de los principales espacios públicos de Arequipa, y también el lugar de fundación de la ciudad peruana.

Plaza de Armas de Arequipa (Perú), a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que el 15 de agosto de 1540, cuando la ciudad fue fundada por Garci Manuel de Carbajal en el valle del río Chili como “Villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa”, comenzó a construirse, con ella, la Plaza de Armas. Al poco tiempo de la fundación de la villa, Carlos V de Alemania y I de España decidió elevarla a la categoría de ciudad a través de real cédula fechada en Fuensalida, en Toledo, a mediados de septiembre de 1541.

Es importante tener en cuenta que, en 1844, tuvo lugar un gran incendio que destruyó prácticamente en su totalidad el centro de la ciudad de Arequipa. Entre las edificaciones afectadas se encontraban la antigua Catedral y los Portales de Arequipa, ubicadas en esta Plaza, por lo que tuvieron que reconstruirlas. Fue el último gran cambio que experimentó la Plaza de Armas.

Plaza de España, en Arequipa (Perú) | Imagen de Iván Mlinaric, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

¿Qué podemos encontrar en la Plaza de Armas de Arequipa?

En este lugar tan significativo podemos encontrarnos con varias de las edificaciones más conocidas de Arequipa. Un claro ejemplo lo encontramos en su Catedral, erigida en sillar con bóvedas de ladrillo. Es considerada la iglesia principal de la ciudad y ocupa todo el lado norte de la Plaza de Armas. A lo largo de su historia, ha sido víctima de diversos sismos que provocaron daños de diversa consideración. De hecho, el terremoto de 2001, hizo que una de sus torres colapsara. Así pues, en 2002, no solamente reinauguraron la catedral, sino también la Plaza tras ser reparados los daños ocasionados.

Por si fuera poco, en este lugar tan icónico de Arequipa también podemos encontrar tres grandes portadas, las cuales funcionaban como el cabildo de la ciudad en la época virreinal y, desde la época republicana, tienen la funcionalidad de municipalidad de Arequipa. En este mismo emplazamiento se ubicaban, además, la cárcel y las Cajas Reales. Hasta el siglo XX, en esta plaza se recibían a las más altas autoridades, se realizaban los despejes militares y hasta se celebraban procesiones y corridas de toros.

No podemos dejar de mencionar la pileta de bronce que encontramos en el centro de la Plaza de Armas. Se trata de una escultura, hecha de cobre, llamada Tuturutu, y que es un hombrecillo con una trompeta. Se dice que, en algún momento, tuvo alas pero que, con el paso del tiempo, las perdió. Existe un mito sobre esta escultura, que cuenta que representa a un soldado del siglo XVI. Otra leyenda asegura que el Tuturutu era un personaje de baja estatura que gozaba de la confianza del inca Mayta Cápac, por ser su mensajero oficial. Lo que es un hecho es que se ha convertido en uno de los personajes más conocidos de Arequipa, ¡y es en la Plaza de Armas donde lo puedes encontrar!