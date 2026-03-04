Madeira se prepara para florecer en mayo de fiesta en fiesta

Madeira en primavera es de una belleza floral deslumbrante pero cuando llega el mes de mayo y los isleños se anima a celebrar las flores en las calles, se convierte en una fiesta que dura no días sino semanas y en las que no solo hay exposiciones, mercados florales y talleres de artesanía sino también conciertos y desfiles que tienen a las flores como grandes protagonistas.

El Festival de la Flor es una de las fiestas más emblemáticas de la isla de Madeira y tiene en el Desfile de las Flores su momento estelar: carrozas adornadas con miles de flores recorren las calles de la capital, Funchal, y junto a ellas danzan bailarines y músicos tocan acordes regionales que representan la esencia misma del Portugal más genuino y auténtico. Y no creas que el desfile es uno, son dos (o sale dos veces) y siempre el domingo: los días 3 y 17 de mayo.

Fiesta de la Flor. Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

¿Más eventos que se celebran en Madeira en mayo? Los hay, por eso decíamos que Madeira florece de fiesta en fiesta: el Madeira Classic Car Flor Parade que se celebra el 10 de mayo, el Madeira Classic Car Revival que se celebra del 22 al 24 de mayo y el Mercado de la Flor que se celebra del 30 de abril al 24 de mayo.

A toda esta fiesta hay que añadir que el mes de mayo, por su climatología cálida, es además uno de los mejores momentos para visitar Madeira: los paisajes se muestran más bellos que nunca porque la naturaleza de este archipiélago se tiñe de colores, los jardines botánicos son un escándalo de belleza y las temperaturas y los días largos animan a disfrutar de los senderos que discurren junto a acantilados ofreciendo a los visitantes unas vistas de escándalo. Y, por si todo esto fuese poco, mayo es también un mes ideal para disfrutar del avistamiento de cetáceos en los alrededores de estas islas (tanto delfines como cachalotes y ballenas piloto).

Fiesta de la Flor. Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Si quieres anticipar un viaje de verano, Madeira es una magnífica idea para viajar en mayo, lo es para los amantes de la naturaleza y el turismo activo, para los que disfrutan del turismo cultural y lo es, por supuesto, para quienes quieren descubrir la belleza del mundo en flor. Además, como todavía no ha llegado el turismo de verano, hay menos gente que en otra época y se disfruta con más tranquilidad de todos los atractivos de estas islas.