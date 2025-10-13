¿Sabías que uno de los distritos de libros usados más grandes del mundo está en Tokio?

Cabe que, pensando en el libro viejo y de ocasión, pienses en su correspondiente feria de otoño en Madrid, en la Cuesta de Moyano también en Madrid y en cualquier época del año o incluso en París, en las casetas verdes junto al Sena (Bouquinistes) que son también ricas en libros usados pero lo cierto es que los distritos de libros usados más grandes del mundo están en Asia: College Street, en la ciudad india de Kolkata, pasa por ser el mayor mercado de libros de segunda mano del continente asiático y Jinbocho, en Tokio, es sin duda uno de los mayores distritos del mundo dedicados a los libros usados: hay más de 120 librerías antiguas en este rincón tokiota y la diversidad de libros que ofrecen es inmensa.

¿Sabías que en Japón dicen que el otoño es la estación de la lectura? Termina el verano, los días son más frescos, más cortos, nos refugiamos en casa… y no solo tenemos más tiempo para leer, también más ganas por eso lugares como el área de Kanda Jimbocho, con sus más de 120 librerías de viejo, lucen sus mejores fondos en esta época del año. Pero ¿a santo de qué aparecen aquí todas estas librerías? La culpa es de las escuelas que había en la zona allá por el S.XIX, podríamos considerarlas como un legado de aquellas escuelas.

Kanda Jimbocho | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Entre todas estas librerías cuentan con un fondo bibliográfico de millones de volúmenes de diferentes épocas (todas), géneros (cocina, manga, poesía, novelas, teatro…) e idiomas (también en español), lo que hace que resulte difícil salir de este distrito sin llevarte algún libro, más difícil aun en otoño porque desde finales de octubre hasta principios de noviembre se celebra aquí, además, el Festival de Libros Usados de Kanda a lo largo y ancho de la calle Yasukuni-dori.

Claro que no todo van a ser libros: en este distrito tokiota, Jinbocho, podrás disfrutar también de cafeterías y restaurantes de curry con mucho encanto lo que hace si cabe más apetecible perderse por este distrito librero, dejarse atrapar por él como si fuese el callejón Diagon y salir, horas después, no con una escoba ni una mascota pero sí con un saco de libros viejos (que serán nuevos para ti).

Si quieres empezar por gozar de un paseo virtual por esta gran biblioteca nipona puedes hacerlo visitando la web de su distrito (Jimbou Book Town).